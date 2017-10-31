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محافظ الأقصر يناقش ترفيق المرحلة الثانية من المنطقة الصناعية بالبغدادي

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مصراوي Masrawy

محافظ الأقصر يناقش ترفيق المرحلة الثانية من المنطقة الصناعية بالبغدادي

12:25 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

محافظ الأقصر يناقش ترفيق المرحلة الثانية من المنطقة الصناعية بالبغدادي

محافظ الأقصر محمد بدر

الأقصر - محمد محروس:

عقد محافظ الأقصر محمد بدر، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بديوان عام المحافظة، لمناقشة استكمال إجراءات البدء في ترفيق المرحلة الثانية من المنطقة الصناعية بالبغدادي، وذلك بحضور اللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام المحافظة، والمهندس مجدى غازي نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، ونجلاء عبد العال مدير الإدارة العامة لإقليم جنوب الصعيد بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس أسعد مصطفى مدير عام مديرية الطرق والنقل، والمهندسة نورا أحمد مديرة إدارة الاستثمار، والمهندسة ماري روحي مديرة إدارة الكهرباء، والمهندس هيثم حجاج مدير المنطقة الصناعية.

من جانبه، أوضح مدير المنطقة الصناعية أنه جرى اعتماد مبلغ 67 مليون جنيه للترفيق من صندوق دعم وترفيق المناطق الصناعية.

كما أشار مدير عام الطرق، إلى أنه جرى استلام الخريطة الخاصة بالطرق المطلوب تسويتها بالمنطقة الصناعية وجاري إعداد مقايسات وكراسات الشروط لتسليمها لإدارة المشتريات للبدء في التنفيذ.

ولفتت مديرة إدارة الكهرباء، إلى وضع مقترح لتوصيل التيار الكهربائي وإنارة الأعمدة القائمة بالمنطقة الصناعية عن طريق موصلات هوائية بصورة مؤقتة.

وأصدر محافظ الأقصر تعليماته بضرورة توفير أفراد أمن بالمنطقة الصناعية بالبغدادي على وجه السرعة.

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