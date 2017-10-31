ضبط أسلحة ومولوتوف بحيازة سائقين بالقليوبية.. "كانا في طريقهما لمشاجرة"

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ضبطت مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة، كمية من الأسلحة والمولوتوف، بحيازة سائقين كانا في طريقهما للتشاجر مع 3 أشقاء، بسبب إلقاء القمامة أمام منزلهم، تم التحفظ على الأسلحة والمواد الحارقة، وضبط الطرفين اللذين تبادلا الاتهامات فيما بينهما، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ووردت معلومات سرية للمقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة، تفيد بقيام شخصين بحيازة أسلحة نارية، ومواد حارقه لاستخدامها في أعمال البلطجة والتشاجر مع آخرين بمنطقة القطاوي دائرة القسم.

وعرضت المعلومات على اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير الأمن، انتقلت على الفور قوة كبيرة من رجال المباحث إلى مكان تواجد المتهمين، حيث تم ضبط الطرف الأول، وهم "أبو الخير. ع" 38 عامًا، بائع دواجن، وشقيقيه "عبدالحميد. م" 31 عامًا، و"سلامة" 39 عامًا، وطرف ثاني "محمد. ع" 43 عامًا، سائق، و"عبدالغني. م" 19 عامًا، سائق، وضبط بحيازة الطرف الثاني بندقية وفرد خرطوش، وكمية من الطلقات، و18 زجاجة مولوتوف.

وتوصلت التحريات إلى سابقة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين، لقيام الطرف الأول بإلقاء القمامة أمام منزل الطرف الثاني، ما آثار حفيظتهم وأعدوا لذلك الأسلحة النارية وزجاجات المولوتوف المضبوطة للتشاجر مع الطرف الأول.

وتم التحفظ على المضبوطات، وضبط الطرفين وتبادلا الاتهامات فيما بينهما وتولت النيابة التحقيق.