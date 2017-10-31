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"تموين بورسعيد" : قرار وزاري بإعفاء فئات من المواطنين من فروق الأسعار (مستند)

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مصراوي Masrawy

"تموين بورسعيد" : قرار وزاري بإعفاء فئات من المواطنين من فروق الأسعار (مستند)

12:23 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

بورسعيد - طارق الرفاعي:

استلم ناصر ثابت، مدير مديرية والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، قرارًا وزاريًا من الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن إعفاء بعض المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية من فروق الأسعار في المحافظة.

ونص القرار على أن يعفى فئات من المواطنين أصحاب البطاقات التموينية من فروق الأسعار وهم: أصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة، وأصحاب معاشات تكافل وكرامة ومعاشات الضمان الاجتماعي، والعاملين بقطاع الأعمال والحكومي لمن لا يتجاوز إجمالي راتبه عن 1500 جنيه، وأصحاب المعاشات لمن لا يتجاوز معاشه عن 1200 جنيه، والمهن الحرة وعمال التراحيل والأرامل والمطلقات، وذلك بموجب بحث اجتماعي على ألا يزيد الدخل عن 1200 جنيه شهريًا.

ونصت المادة الثانية من القرار، على أن يتم تقسيط قيمة فروق الأسعار للفئات غير المذكورة عاليه على عشرة أشهر لمن يرغب في تقسيط قيمة الغرامة، وأن يجري العمل بهذا القرار اعتبارًا من أول نوفمبر المقبل.

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