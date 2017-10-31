أخبار عاجلة

مساء dmc - | إلغاء تدريب لاعبي الأهلي بملعب التتش بسبب مشادات بين الجماهير | -
نائب وزير الزراعة: نستهدف الاستفادة من خبرات نيوزلاندا في مجال الثروة الحيوانية -
زيارة مفاجئة لرئيس جامعة الأزهر لمستشفى الحسين لتفقد سير العمل -
الجبوري يبحث مع السفير الأمريكي في العراق التعاون في مكافحة الإرهاب -
الكونجرس يستمع لمحاميي "التواصل الاجتماعي" بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية -
روسيا: "جبهة النصرة" تعرقل نشر مراقبين للوضع في مدينة إدلب السورية -
إيران تحدد مدى صواريخها الباليستية بألفي كيلومتر -
روسيا: علي المجموعات السورية المسلحة المشاركة في مؤتمر سوتشي دون شروط -
مساء dmc - | وزير التجارة والصناعة يعلن خريطة الاستثمار الصناعي وتضم 4136 فرصة في 8 قطاعات صناعية | -
مساء dmc - وزير الكهرباء | إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة 250 ميجا | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ماس كهربائي يتسبب في حريق كافتيريا ومخزن شركة في أكتوبر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ماس كهربائي يتسبب في حريق كافتيريا ومخزن شركة في أكتوبر

12:16 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

ماس كهربائي يتسبب في حريق كافتيريا ومخزن شركة في أكتوبر

كتب - محمد شعبان:
تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، من إخماد حريق اندلع بشركة للكمبيوتر والآليات بالمنطقة الصناعية الرابعة في أكتوبر.

وكشفت معاينة اللواء هان سعيد، مدي الحماية المدنية بالجيزة، أن الحريق اندلع بمقر شركة "كويست" على مساحة 400 متر، مكونة من 3 طوابق، ونشوبه بكافتيريا بالطابق الأرضي مساحتها 80 مترا، وامتدت النيران إلى مخزن بالطابق الثاني.

وتمكن رجال الدفاع المدني بقيادة العميد إبراهيم حافظ، مدير إطفاء أكتوبر، من إخماد الحريق، دون وقوع إصابات، وانحصرت الخسائر في احتراق بعض محتويات الكافتيريا والمخزن.

وأفاد مدير تنفيذي بالشركة أن سبب الحريق ماس كهربائي بأحد كشافات الإشارة في الكافتيريا، تطير منه شزر على بعض الملفات المتراكمة.
حرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصدر أمني: ماس كهربائي سبب حريق مبنى إداري بمطار القاهرة

    أخبار

  • حريق بمصنع عصائر في أكتوبر بسبب موتور مياه

    أخبار

  • المعمل الجنائي يعاين حريق شقة في إمبابة: "السبب ماس كهربائي"

    أخبار

  • المعمل الجنائي يكشف حصيلة خسائر حريق مخزن بلاستيك بأكتوبر

    أخبار

إعلان

f5356a9962.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
نائب وزير الزراعة: نستهدف الاستفادة من خبرات نيوزلاندا في مجال الثروة الحيوانية

نائب وزير الزراعة: نستهدف الاستفادة من خبرات نيوزلاندا في مجال الثروة الحيوانية

زيارة مفاجئة لرئيس جامعة الأزهر لمستشفى الحسين لتفقد سير العمل

زيارة مفاجئة لرئيس جامعة الأزهر لمستشفى الحسين لتفقد سير العمل

الجبوري يبحث مع السفير الأمريكي في العراق التعاون في مكافحة الإرهاب

الجبوري يبحث مع السفير الأمريكي في العراق التعاون في مكافحة الإرهاب

الكونجرس يستمع لمحاميي "التواصل الاجتماعي" بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية

الكونجرس يستمع لمحاميي "التواصل الاجتماعي" بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية