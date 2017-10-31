ماس كهربائي يتسبب في حريق كافتيريا ومخزن شركة في أكتوبر

كتب - محمد شعبان:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، من إخماد حريق اندلع بشركة للكمبيوتر والآليات بالمنطقة الصناعية الرابعة في أكتوبر.

وكشفت معاينة اللواء هان سعيد، مدي الحماية المدنية بالجيزة، أن الحريق اندلع بمقر شركة "كويست" على مساحة 400 متر، مكونة من 3 طوابق، ونشوبه بكافتيريا بالطابق الأرضي مساحتها 80 مترا، وامتدت النيران إلى مخزن بالطابق الثاني.

وتمكن رجال الدفاع المدني بقيادة العميد إبراهيم حافظ، مدير إطفاء أكتوبر، من إخماد الحريق، دون وقوع إصابات، وانحصرت الخسائر في احتراق بعض محتويات الكافتيريا والمخزن.

وأفاد مدير تنفيذي بالشركة أن سبب الحريق ماس كهربائي بأحد كشافات الإشارة في الكافتيريا، تطير منه شزر على بعض الملفات المتراكمة.

حرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.