تجديد حبس الصحفي إسماعيل الإسكندراني 45 يومًا بتهمة بث أخبار كاذبة

كتب - محمود السعيد:

قررت الدائرة 167 استئناف عالي، والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس الصحفي إسماعيل الإسكندراني 45 يومًا على ذمة اتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وبث أخبار كاذبة.

كانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على "الإسكندراني"، في مطار الغردقة بعد عودته من الخارج وترحيله لسجن مزرعة طره.