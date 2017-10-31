تجديد حبس الصحفي إسماعيل الإسكندراني 45 يومًا بتهمة بث أخبار كاذبة
12:14 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017
الصحفي إسماعيل الإسكندراني
كتب - محمود السعيد:
قررت الدائرة 167 استئناف عالي، والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس الصحفي إسماعيل الإسكندراني 45 يومًا على ذمة اتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وبث أخبار كاذبة.
كانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على "الإسكندراني"، في مطار الغردقة بعد عودته من الخارج وترحيله لسجن مزرعة طره.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
سقوط عصابة لسرقة السيارات وإعادتها مقابل مبالغ مالية في المقطم
-
ضبط عاطلين حولا ورشة والدهما لمصنع أسلحة في حلوان
-
إحباط تهريب أدوية محظورة لدولة اتشاد
-
ضبط مسن هارب من تسديد مليون و270 ألف جنيه في الحدائق
إعلان
إعلان