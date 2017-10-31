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تجديد حبس الصحفي إسماعيل الإسكندراني 45 يومًا بتهمة بث أخبار كاذبة

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تجديد حبس الصحفي إسماعيل الإسكندراني 45 يومًا بتهمة بث أخبار كاذبة تجديد حبس الصحفي إسماعيل الإسكندراني 45 يومًا بتهمة بث أخبار كاذبة

مصراوي Masrawy

تجديد حبس الصحفي إسماعيل الإسكندراني 45 يومًا بتهمة بث أخبار كاذبة

12:14 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

تجديد حبس الصحفي إسماعيل الإسكندراني 45 يومًا بتهمة بث أخبار كاذبة

الصحفي إسماعيل الإسكندراني

كتب - محمود السعيد:
قررت الدائرة 167 استئناف عالي، والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس الصحفي إسماعيل الإسكندراني 45 يومًا على ذمة اتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وبث أخبار كاذبة.
كانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على "الإسكندراني"، في مطار الغردقة بعد عودته من الخارج وترحيله لسجن مزرعة طره.

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مصراوي Masrawy

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