أخبار عاجلة

مساء dmc - | إلغاء تدريب لاعبي الأهلي بملعب التتش بسبب مشادات بين الجماهير | -
نائب وزير الزراعة: نستهدف الاستفادة من خبرات نيوزلاندا في مجال الثروة الحيوانية -
زيارة مفاجئة لرئيس جامعة الأزهر لمستشفى الحسين لتفقد سير العمل -
الجبوري يبحث مع السفير الأمريكي في العراق التعاون في مكافحة الإرهاب -
الكونجرس يستمع لمحاميي "التواصل الاجتماعي" بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية -
روسيا: "جبهة النصرة" تعرقل نشر مراقبين للوضع في مدينة إدلب السورية -
إيران تحدد مدى صواريخها الباليستية بألفي كيلومتر -
روسيا: علي المجموعات السورية المسلحة المشاركة في مؤتمر سوتشي دون شروط -
مساء dmc - | وزير التجارة والصناعة يعلن خريطة الاستثمار الصناعي وتضم 4136 فرصة في 8 قطاعات صناعية | -
مساء dmc - وزير الكهرباء | إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة 250 ميجا | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

صندوق عقاري سعودي: نحتاج 40 عاماً لإقراض المسجلين على قوائم الانتظار

Google+ Print

مصراوي Masrawy

صندوق عقاري سعودي: نحتاج 40 عاماً لإقراض المسجلين على قوائم الانتظار

12:19 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

صندوق عقاري سعودي: نحتاج 40 عاماً لإقراض المسجلين على قوائم الانتظار

صندوق التنمية العقارية السعودي

الرياض - (د ب أ):

كشف صندوق التنمية العقارية السعودي اليوم الثلاثاء عن وجود قوائم انتظار طويلة للراغبين في الحصول على قروض لبناء مسكن في المملكة، مشيرا إلى أن الصندوق يحتاج إلى 40 عاماً لإقراض المسجلين على قوائم الانتظار.

وكشفت قوائم صندوق التنمية العقارية السعودي أنه بإمكان الصندوق حاليا إقراض 34 ألفا فقط بمبلغ تمويل يبلغ 500 ألف ريال، من أصل 88 ألفا يمكن إقراضهم – بفارق 54 ألف مستفيد – وبعدها يتوقف الصندوق عن الإقراض إلا من مبالغ التحصيل، التي تشير بياناتها إلى تسجيل تعثر يبلغ 32 مليار ريال.

وبحسب القائمين على الصندوق، فقد تم التحول للتمويل المدعوم لأسباب موضوعية تتعلق بآليات الإقراض والدعم، إذ إن النقد المتوفر في الصندوق لا يكفي لإقراض من صدرت أرقامهم في عام 2017. وفقا لما نشرته صحيفة "عكاظ" اليوم الثلاثاء

وبناء على ما سبق فسيحتاج الصندوق إلى 40 عاما لخدمة المسجلين على قوائم الانتظار حسب الآلية الحالية، وتبلغ القدرة التحصيلية للصندوق ستة مليارات ريال يمكنها أن تمول 12 ألف مستفيد سنوياً.

وبحسب إحصاءات الصندوق فإنه أقرض 860 ألفا خلال الـ40 عاما الماضية، فيما يعمل الآن على إقراض 500 ألف خلال خمسة أعوام. وبينما كان عدد المستفيدين يراوح بين 8-10 آلاف سنويا عندما كان سعر برميل النفط 40 دولارا، فإنه يدعم اليوم بنفس الأسعار 85 ألف مستفيد سنويا، ويكفي قرض الـ 500 ألف الذي كان يعطى لشخص واحد لسداد أرباح تمويل 25 شخصا، إذ يقوم الصندوق بتسديد أرباح البنوك على مدى 25 عاما تقريباً.

ويبلغ رأسمال الصندوق المعلن 191 مليار ريال مع مستوى رأسمال حالي يصل إلى 180 مليار ريال بفارق 11 مليارا، في وقت تبلغ فيه المبالغ المتوفرة بالصندوق 17 مليار ريال، تمثل النقد المتاح للقروض الجديدة، فيما تبلغ القروض المستحقة 157 مليار ريال، وشهدت تلك القروض زيادة حادة في الأعوام الأربعة الأخيرة مع محفظة قروض مستحقة تضاعفت تقريبا من 2011 إلى 2016 لتصل إلى هذا المبلغ.

ويمنح الصندوق في الوقت الحالي مبالغ التمويل إلى الموظفين، الذين تصل رواتبهم إلى 14 ألفا أو أقل، متحملا أرباح التمويل بالكامل، ووفقا لذلك لا يسدد المقترض إلا مبلغ القرض؛ ما يجعل هامش الربح صفر%.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الجارالله: والإمارات والبحرين ستقاطع القمة الخليجية حال حضور

    أخبار

  • صندوق النقد الدولي يدعم خطة السعودية لإنشاء مشروع "نيوم"

    أخبار

  • بعد توقف 27 عاما.. انطلاق أولى رحلات الخطوط السعودية الرسمية إلى العراق

    أخبار

  • 10 تصريحات × 24 ساعة

    أخبار

إعلان

5989e338c3.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مندوب السعودية لدى مجلس الأمن: الحوثيون جندوا الأطفال في الحروب

مندوب السعودية لدى مجلس الأمن: الحوثيون جندوا الأطفال في الحروب

بدء مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية من مدينة بدر بـ5 جيجاوات

بدء مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية من مدينة بدر بـ5 جيجاوات

الجارالله: السعودية والإمارات والبحرين ستقاطع القمة الخليجية حال حضور قطر

الجارالله: السعودية والإمارات والبحرين ستقاطع القمة الخليجية حال حضور قطر

صندوق النقد الدولي يدعم خطة السعودية لإنشاء مشروع "نيوم"

صندوق النقد الدولي يدعم خطة السعودية لإنشاء مشروع "نيوم"