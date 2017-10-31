وزير الكهرباء: 250 ميجا وات قدرة محطة رياح خليج السويس
وزير الكهرباء: 250 ميجا وات قدرة محطة رياح خليج السويس
12:21 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017
محمد شاكر وزير الكهرباء
كتب- محمد غايات:
قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن قدرة محطة "رياح خليج السويس" تبلغ 250 ميجا وات بنظام التعريفة التغذية، لتحسين الخدمة للمستهلكين.
وأضاف وزير الكهرباء، في المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الثلاثاء، بمقر مجلس الوزراء، أنه تم توقيع اتفاقية إنشاء المحطة مع تحالف "تويوتا ـ أوراسكوم ـ جي دي فرانس" باستثمارات تصل إلى ٤٠٠ مليون دولار.
وأشار وزير الكهرباء، إلى أن هذا التوقيع يدل على ثقة الممنوجة لمصر، لافتًأ إلى أن الوزارة تعمل على مضاعفة الشبكة الموجودة حالياً.
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