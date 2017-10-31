برلماني لوزير التنمية المحلية: "ركز على مهام وظيفتك"

كتب- أحمد علي:

انتقد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، التي قال فيها "إنه يصعب إجراء انتخابات المجالس المحلية الفترة الحالية حتى وإن صدر قانون الإدارة المحلية الآن"، وبرر الوزير ذلك بأن مصر غير جاهزة للامركزية.

واعتبر "فؤاد" هذه التصريحات دليل على تنظير غير مقبول، مضيفًا أن هناك وقت كافٍ لدعم اللامركزية وتأهيل وتدريب الكوادر والاستعداد التام لإجراء انتخابات المجالس المحلية، وأن قرار إجراء الانتخابات من عدمه ليس من اختصاصات وزير التنمية المحلية، متسائلًا: "أين دورك لدعم اللامركزية؟!"

وأكد عضو مجلس النواب، أنه ينبغي على الدكتور هشام الشريف التركيز على مهام وظيفته والعمل على حل الأزمات التي تتعلق بوزارته كمشكلة القمامة، ومياه الشرب والصرف الصحي والصرف الصحي الصناعي، وغيرها من المشكلات التي تتفاقم يوما بعد الآخر، ولا يوجد تحرك حقيقي من قبل وزارة التنمية المحلية لدراسة هذة الأزمات و وضع الحلول النهائية لها.

وأوضح "فؤاد"، أنه إذا كانت هذه التصريحات رغبة من الوزير في أن تستمر وزارته لمدة أطول، فهذا لن يجدي نفعًا، وعليه بعمل تغيير ملموس على أرض الواقع يشعر به المواطنون في جميع محافظات الجمهورية، مضيفًا، أنه سيطالب وزير التنمية المحلية بالقدوم للمجلس لشرح المقصود من هذه التصريحات.​