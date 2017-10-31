بدء مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية من مدينة بدر بـ5 جيجاوات

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أعلنت شركة جنرال إلكتريك اليوم الثلاثاء، انتهاءها من بناء محطة المحولات الجديدة في مدينة بدر الجديدة، والتي تمتلكها «الشركة المصرية لنقل الكهرباء»، موضحة أن محطة المحولات الجديدة ستقوم بتوصيل 1.5 جيجاوات إلى الشبكة الكهربائية المصرية لتسهم في تلبية تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية للبلاد وتوفير إمدادات عالية الجودة، مع تقليل خسائر الطاقة الكهربائية المحولة إلى الحد الأدنى.

وأوضحت الشركة أن محطة بدر، وهي مشروع تسليم مفتاح، دخلت إلى الشبكة في سبتمبر 2017، تلعب دورًا استراتيجيا مهما في مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية، حيث يبلغ طول خط الربط بين البلدين 1300 كيلومتر، ويربط بين الشبكتين الكهربائيتين الوطنيتين للبلدين انطلاقًا من مدينة بدر في مصر إلى مدينتي تبوك والمدينة في المملكة العربية السعودية.

وستصل محطة بدر 1.5 جيجاوات إلى الشبكة، ما يعادل 50 في المئة من إجمالي الطاقة التبادلية للمشروع، بما يلبي احتياجات أكثر من مليون منزل، ونتيجة لاختلاف أوقات ذروة الطلب على الطاقة الكهربائية للبلدين خلال اليوم، سيساعد ربط الشبكتين على استقرار نقل الطاقة لتلبية ذلك الطلب.

وتعتمد محطة المحولات الجديدة على محفظة حلول جنرال إلكتريك للشبكات تحت جنرال إلكتريك للطاقة التي تشمل محطتي توليد الطاقة الكهربائية الفرعيتين ذواتي مفتاح الكهربائية المعزولة بالغاز بقدرة «155T» بقدرة 550 كيلوفولت، و«B105» بقدرة 220 كيلوفولت.

وقال المهندس جمال عبد الرحيم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بهذه المناسبة «ننظر إلى مشروع الربط بين مصر والسعودية على أنه ركيزة استراتيجية لقطاع الكهرباء في مصر، مؤكدا فخر الشركة بالتعاون مع جنرال إلكتريك باعتبارها شريكا رئيسيا ومزودا للتقنيات التي تساعدنا في تحقيق هذا المشروع.

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وأكد محمد محيسن، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة جريد سوليوشنز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا على سعادة شركته بالمساهمة في تحقيق هدف الحكومة المصرية بتطوير شبكة الكهرباء الوطنية، موضحا أن الشركة استقدمت أحدث تقنيات لتلبية احتياجات المحطة الجديدة، لافتًا إلى أن كلتا المحطتين "B105" و"T155" صديقة للبيئة وأثبتت اعتمادية وقدرة كبيرة، كما يمكن دمجها بسهولة في شبكة كهربائية أصغر.

ومع ازدياد عمليات توليد الطاقة، ووجود الحاجة لشبكة أكثر تقدما لنقل الكهرباء وتزايد نمو قطاع الصناعة المصري، ستسهم هذه التقنيات في تلبية الاحتياجات المتغيرة للبنية التحتية الخاصة بشبكة الكهرباء الوطنية».

وقال أيمن خطاب، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك لمنطقة شمال شرق إفريقيا «كان شرفًا لنا أن نطور شراكتنا الممتدة منذ 30 عامًا حتى اليوم مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وأن يكون لنا دور محوري في هذا المشروع الاستراتيجي لمصر والمنطقة».

وأضاف: «تسهم محطة بدر، التي تعتمد على مفاتيح كهربائية ذات تقنيات متقدمة، في توليد 50% من الطاقة الكهربائية اللازمة لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، وبهذا فهي تحمل على عاتقها دورًا رئيسيا في تعزيز الاعتمادية العالية للطاقة الكهربائية اللازمة للاستخدامات المنزلية والصناعية».