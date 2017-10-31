أخبار عاجلة

مساء dmc - | إلغاء تدريب لاعبي الأهلي بملعب التتش بسبب مشادات بين الجماهير | -
نائب وزير الزراعة: نستهدف الاستفادة من خبرات نيوزلاندا في مجال الثروة الحيوانية -
زيارة مفاجئة لرئيس جامعة الأزهر لمستشفى الحسين لتفقد سير العمل -
الجبوري يبحث مع السفير الأمريكي في العراق التعاون في مكافحة الإرهاب -
الكونجرس يستمع لمحاميي "التواصل الاجتماعي" بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية -
روسيا: "جبهة النصرة" تعرقل نشر مراقبين للوضع في مدينة إدلب السورية -
إيران تحدد مدى صواريخها الباليستية بألفي كيلومتر -
روسيا: علي المجموعات السورية المسلحة المشاركة في مؤتمر سوتشي دون شروط -
مساء dmc - | وزير التجارة والصناعة يعلن خريطة الاستثمار الصناعي وتضم 4136 فرصة في 8 قطاعات صناعية | -
مساء dmc - وزير الكهرباء | إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة 250 ميجا | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ضبط ورشة أسلحة نارية في منزل عاطل بالإسكندرية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط ورشة أسلحة نارية في منزل عاطل بالإسكندرية

12:11 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

ضبط ورشة أسلحة نارية في منزل عاطل بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

ألقت مباحث الإسكندرية، القبض على عاطل حول منزله بمنطقة الرمل إلى ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، والاتجار فيها دون ترخيص، وضبط بحيازته فرد خرطوش وطبنجة محدث صوت، وكمية من أدوات التصنيع.

ووردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان الرمل، تفيد بقيام المدعو "ش. ع. م" 48 عامًا، عاطل، مقيم 41 شارع عمر بن عبدالعزيز بدائرة القسم بمزاولة نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية.

وتبين من التحريات أن المتهم السابق اتهامه في 6 قضايا "سرقة، استعراض قوة، سلاح ناري"، يستخدم منزله لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وألقت قوات القسم القبض على المتهم وبحيازته فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 وطبنجة محدث صوت "معدلة لإطلاق الأعيرة النارية" عيار 9 مم وهيكل فرد خرطوش و11 ماسورة مختلفة الأشكال و5 ياي و7 إبرة ضرب النار، و3 شنيور كهربائي.

وأقر المتهم بحيازته للأسلحة النارية المضبوطة بقصد الاتجار واستخدام الأدوات في تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية.

وحُرر المحضر قسم شرطة ثان الرمل، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط 18 قطعة سلاح غير مرخص و26 قضية تموين في قنا

    أخبار

  • ضبط كيلو وربع "هيروين" وأسلحة نارية في حملة أمنية بالشرقية (صور)

    أخبار

  • ضبط عاطل بحوزته 24 كيلو بانجو وبندقية آلية بالشرقية

    أخبار

  • ضبط عاطل بحوزته 9 كيلو بانجو بالشرقية

    أخبار

إعلان

3dbee7a7d9.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
كتلة المستقبل اللبنانية: تعيين سفير جديد للبنان في سوريا مسألة ضرورية

كتلة المستقبل اللبنانية: تعيين سفير جديد للبنان في سوريا مسألة ضرورية

نائب وزير الزراعة: نستهدف الاستفادة من خبرات نيوزلاندا في مجال الثروة الحيوانية

نائب وزير الزراعة: نستهدف الاستفادة من خبرات نيوزلاندا في مجال الثروة الحيوانية

زيارة مفاجئة لرئيس جامعة الأزهر لمستشفى الحسين لتفقد سير العمل

زيارة مفاجئة لرئيس جامعة الأزهر لمستشفى الحسين لتفقد سير العمل

الجبوري يبحث مع السفير الأمريكي في العراق التعاون في مكافحة الإرهاب

الجبوري يبحث مع السفير الأمريكي في العراق التعاون في مكافحة الإرهاب