ضبط ورشة أسلحة نارية في منزل عاطل بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

ألقت مباحث الإسكندرية، القبض على عاطل حول منزله بمنطقة الرمل إلى ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، والاتجار فيها دون ترخيص، وضبط بحيازته فرد خرطوش وطبنجة محدث صوت، وكمية من أدوات التصنيع.

ووردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان الرمل، تفيد بقيام المدعو "ش. ع. م" 48 عامًا، عاطل، مقيم 41 شارع عمر بن عبدالعزيز بدائرة القسم بمزاولة نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية.

وتبين من التحريات أن المتهم السابق اتهامه في 6 قضايا "سرقة، استعراض قوة، سلاح ناري"، يستخدم منزله لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وألقت قوات القسم القبض على المتهم وبحيازته فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 وطبنجة محدث صوت "معدلة لإطلاق الأعيرة النارية" عيار 9 مم وهيكل فرد خرطوش و11 ماسورة مختلفة الأشكال و5 ياي و7 إبرة ضرب النار، و3 شنيور كهربائي.

وأقر المتهم بحيازته للأسلحة النارية المضبوطة بقصد الاتجار واستخدام الأدوات في تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية.

وحُرر المحضر قسم شرطة ثان الرمل، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.