القبض على "رضا الدكر" أشهر تاجرة "ترامادول" في الخانكة

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على ربة منزل تدعى "رضا الدكر" وعاطل أشهر تاجري أقراص مخدرة في كفر عبيان بالخانكة، حيث جرى ضبطهما وبحوزتهما 1000 قرص .

جرى التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

كانت معلومات سرية وردت للعقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، تفيد بقيام "رضا الدكر" زعيمة تشكيل عصابة للإتجار في البرشام، وبصحبتها عاطل بشراء صفقة برشام ترامادول وفياجرا، لتوزيعها على مواطنين بمنطقة كفر عبيان.

وبعد عرض المعلومات على اللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير الأمن، قامت قوة كبيرة من رجال المباحث أشرف عليها العميد حسام الحسيني رئيس مباحث القليوبية، وفي أحد الأكمنة ألقي القبض على المتهمين، وهما "رضا س" وشهرتها "رضا الدكر" 37 سنة، و"حسن م" 40 سنة عاطل، وبحوزتهما 1000 قرص مخدر وفياجرا، ومبلغ مالي بقصد الإتجار.

اعترف المتهمان بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، فيما جرى التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.