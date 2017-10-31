"الإسكان" تطرح 2000 وحدة جديدة بـ"سكن مصر" تعرف عليها
"الإسكان" تطرح 2000 وحدة جديدة بـ"سكن مصر" تعرف عليها
12:10 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017
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كتب- محمد عبدالناصر:
قال المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب وزير الإسكان لهيئة المجتمعات العمرانية، إنه يتم تنفيذ 2000 وحدة ضمن محور "سكن مصر" بمدينة العلمين الجديدة.
وأضاف "عبدالعزيز" في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه سيتم طرح الوحدات للحجز على المواطنين خلال نهاية شهر نوفمبر المقبل، لافتًا إلى أن الوحدات كاملة التشطيب، وتصل مساحتها إلى 115 متر.
وأشار مساعد نائب وزير الإسكان لهيئة المجتمعات العمرانية، إلى أن لجنة التسعير لم تنتهي من وضع السعر النهائي للمتر بوحدات سكن مصر.
وأوضح مساعد نائب وزير الإسكان لهيئة المجتمعات العمرانية، أن مدينة العلمين الجديدة، يتم تنفيذ بها أكثر من مشروع سكني لتشمل جميع احتياجات المواطنين، لافتًا إلى أن المدينة تقع على مساحة 48 ألف فدان وبها خدمات متكاملة وحي سكني ومنطقة صناعية، وترفيهية، وأبراج تجارية.
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