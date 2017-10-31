وزير الكهرباء: التوقيع على مشروع الضبعة قبل نهاية 2017

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إنه سيتم التوقيع على مشروع الضبعة النووي لبدء تنفيذه قبل نهاية ٢٠١٧.

وأضاف شاكر، في المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الثلاثاء، بمقر مجلس الوزراء، أن كل شيء تم دراسته جيدًا، وسيتم البدء فورًا في التنفيذ.

وأشار وزير الكهرباء، إلى أن هناك اتصالات مع الاْردن لدراسة رفع خط الربط معها بقدرة٢٠٠٠ ميجا وات بنهاية هذا العام، مضيفًا أن الربط الكهربائي مع السعودية بقدرة ٣٠٠٠ ميجا وات، وهناك تعاون مثمر بين القاهرة والرياض في هذا المجال.

يذكر أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، شهد توقيع عقود إنشاء محطة الرياح في خليج السويس بقدرة ٢٥٠ ميجا وات.