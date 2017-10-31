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برلماني كردي: إجراء الانتخابات بإقليم كردستان العراق بعد 8 أشهر

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مصراوي Masrawy

برلماني كردي: إجراء الانتخابات بإقليم كردستان العراق بعد 8 أشهر

11:58 ص الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

برلماني كردي: إجراء الانتخابات بإقليم كردستان العراق بعد 8 أشهر

مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان

اربيل (العراق) - (د ب أ):

أكد أوميد خوشناو رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان إقليم كردستان العراق اليوم الثلاثاء أن السلطات الثلاث ستمارس صلاحيات رئيس الإقليم التي وزعت بحسب القانون عليها، اعتبارا من يوم غد الأربعاء، مشيرا إلى أن الانتخابات العامة ستجرى بعد ثمانية أشهر.

كان مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان، الذي تنتهي ولايته غدا الأربعاء، رفض تمديد مدة ولايته في رسالة وجهها إلى برلمان الإقليم، وتم توزيع صلاحياته بقانون على السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية.

وقال اوميد خوشناو لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم "بالنظر لانتهاء ولاية الرئيس بارزاني يوم غد، واستنادا إلى القانون الخاص بتوزيع صلاحياته، الذي صادق عليه البرلمان أول أمس الأحد، وتم التوقيع عليه من قبل رئاسة البرلمان اليوم، فأن القانون سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غد وستمارس السلطات الثلاث الصلاحيات التي منحت لها بموجب ذلك القانون".

وعن الانتخابات العامة أكد رئيس كتلة الديمقراطي الكردستاني أنه "بحسب القانون الخاص بتمديد عمر البرلمان الذي صدر قبل أيام، فإن الانتخابات ستجرى بعد فصلين تشريعيين ما يعني ثمانية أشهر، اعتبارا من انتهاء الولاية الحالية للبرلمان والذي يصادف غدا الأول من شهر نوفمبر".

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