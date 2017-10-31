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قبول استئناف 9 متهمين على حكم حبسهم في واقعة انقطاع التيار الكهربائي بمطار القاهرة

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مصراوي Masrawy

قبول استئناف 9 متهمين على حكم حبسهم في واقعة انقطاع التيار الكهربائي بمطار القاهرة

12:02 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

قبول استئناف 9 متهمين على حكم حبسهم في واقعة انقطاع التيار الكهربائي بمطار القاهرة

كتب - محمود السعيد:
قضت محكمة جنح مستأنف النزهة، اليوم الثلاثاء، بتخفيف الحكم الصادر ضد 9 متهمين في واقعة انقطاع التيار الكهربائي بمطار القاهرة، بأن خففت حبس 3 فنيين إلى 3 و6 شهور، والحبس سنة لـ6 متهمين، وتأييد حبس متهم 3 سنوات، بدلًا من حُكم أول درجة الصادر بحبسهم جميًعا 3 سنوات.

والصادر بحقهم الحكم هم: خالد عطية جودة، وأحمد سيد أحمد، وأحمد مصطفى طنطاوي، وعلاء الدين عبد الله، وبسام فتح الله الحسيني، ومصلحي حسين، وإبراهيم محمد إبراهيم، وإسماعيل صبري الطيب، وأسامة أبو بكر محمد، وياسر رجب حسن.

وأحالت النيابة المتهمين إلى محكمة الجنح، في واقعة قطع التيار الكهربائي عن مبنى الركاب "3" بالمطار، والتي أدت إلى تعطيل أنظمة التشغيل وحدوث ارتباك فى حركة الملاحة الجوية.

وقضت محكمة أول درجة في وقت سابق بحبس 10 فنيين وعمال بالمطار 3سنوات مع الشغل في اتهامهم بالإهمال ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي، وتقدموا باستئناف على الحكم.

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مصراوي Masrawy

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