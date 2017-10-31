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الجيش الإسرائيلي يقتل شابا فلسطينيا قرب رام الل

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مصراوي Masrawy

الجيش الإسرائيلي يقتل شابا فلسطينيا قرب رام الل

11:48 ص الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

الجيش الإسرائيلي يقتل شابا فلسطينيا قرب رام الل

الجيش الإسرائيلي -ارشيفية

رام الله - (د ب أ):

قتل فلسطيني اليوم الثلاثاء بإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي قرب رام الله في الضفة الغربية، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها أبلغت من الارتباط المدني الفلسطيني بمقتل شاب (26 عاماً) متأثرا بإصابته بإطلاق نار إسرائيلي استهدفه داخل سيارته قرب مستوطنة "حلميش" شمال غرب رام الله.

وذكرت الوزارة أن الحادثة أسفرت كذلك عن إصابة فلسطينية بجروح متوسطة.

وقالت مصادر إسرائيلية إن قوات إسرائيلية أصابتها الشكوك بنية سائق فلسطيني تنفيذ عملية دهس بسيارته فأطلقت النار باتجاه السيارة وأصابت السائق بجروح حرجة توفى على أثرها.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية ذكرت أن الفلسطيني حاول دهس جنود بالقرب من المستوطنة، وجرى "تحييده" دون أن يصاب أي من الجنود بأذى.

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مصراوي Masrawy

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