الشرطة الهندية: وفاة سيدة عمرها 100 عام بعد تعرضها للاغتصاب

نيودلهي - (د ب أ):

قالت الشرطة الهندية اليوم الثلاثاء إن سيدة (100 عام) توفيت بعدما تعرضت للاغتصاب على يد رجل مخمور بشمال البلاد.

وقعت الجريمة في قرية في منطقة ميروت بولاية اوتار براديش مساء أمس الأول الاحد.

وقال راجيش كومار، أحد رجال الشرطة هاتفيا" السيدة كانت نائمة في شرفة منزلها عندما هاجمها رجل مخمور . وتم نقلها للمستشفى حيث توفيت أمس الاثنين".

وأفادت تقارير إعلامية أنه جرى إلقاء القبض على مشتبه به في العشرينيات من عمره واتهامه بالاغتصاب والقتل. ونفى الشاب ارتكابه للتهمتين.

ويذكر أن الهند شهدت عدة حوادث عنف جنسي ضد النساء خلال الأعوام الأخيرة. قد أثارت واقعة اغتصاب طالبة على متن حافلة في نيودلهي عام 2012 غضبا شعبيا، وأدت لصدور قوانين أكثر صرامة.