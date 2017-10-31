أخبار عاجلة

مساء dmc - | إلغاء تدريب لاعبي الأهلي بملعب التتش بسبب مشادات بين الجماهير | -
نائب وزير الزراعة: نستهدف الاستفادة من خبرات نيوزلاندا في مجال الثروة الحيوانية -
زيارة مفاجئة لرئيس جامعة الأزهر لمستشفى الحسين لتفقد سير العمل -
الجبوري يبحث مع السفير الأمريكي في العراق التعاون في مكافحة الإرهاب -
الكونجرس يستمع لمحاميي "التواصل الاجتماعي" بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية -
روسيا: "جبهة النصرة" تعرقل نشر مراقبين للوضع في مدينة إدلب السورية -
إيران تحدد مدى صواريخها الباليستية بألفي كيلومتر -
روسيا: علي المجموعات السورية المسلحة المشاركة في مؤتمر سوتشي دون شروط -
مساء dmc - | وزير التجارة والصناعة يعلن خريطة الاستثمار الصناعي وتضم 4136 فرصة في 8 قطاعات صناعية | -
مساء dmc - وزير الكهرباء | إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة 250 ميجا | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

إحالة 4 عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة الإدارة التعليمية بروض الفرج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إحالة 4 عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة الإدارة التعليمية بروض الفرج

11:47 ص الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

إحالة 4 عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة الإدارة التعليمية بروض الفرج

كتب – محمود السعيد:

قررت نيابة شمال القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، بإحالة 4 عاطلين للمحاكمة العاجلة في اتهامهم بسرقة دفاتر "قيد الطلاب" من الإدارة التعليمية بروض الفرج.

كشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيًا فيما بينهم وقاموا برصد الإدارة التعليمية 15 يومًا للقيام بواقعة السرقة مستغلين عدم وجود تأمين عليها.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة روض الفرج بلاغًا من "ناجي. محمد"، مدير شئون الطلبة بإدارة روض الفرج التعليمية باكتشاف سرقة كمية كبيرة من الدفاتر الورقية الخاصة بقيد درجات الطلاب من داخل 3 غرف خاصة بأرشيف حفظ الدفاتر بالإدارة التعليمية.

وانتقل رجال المباحث لمحل الواقعة، وتبين كسر القفل الخاص بالغرف، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصدر: النيابة تحقق في بلاغ ضد إعلان "عروض للركب"

    أخبار

  • حبس شخص 15 يومًا بتهمة التعدي على حرس مكتب النائب العام

    أخبار

  • حبس موظفتين بضرائب الأزبكية 4 أيام بتهمة تقاضي رشوة

    أخبار

  • إحالة المتهم بقتل نجل عمه بسبب تعديه جنسيًا على زوجته للجنايات

    أخبار

إعلان

b2bf2750ec.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
نائب وزير الزراعة: نستهدف الاستفادة من خبرات نيوزلاندا في مجال الثروة الحيوانية

نائب وزير الزراعة: نستهدف الاستفادة من خبرات نيوزلاندا في مجال الثروة الحيوانية

زيارة مفاجئة لرئيس جامعة الأزهر لمستشفى الحسين لتفقد سير العمل

زيارة مفاجئة لرئيس جامعة الأزهر لمستشفى الحسين لتفقد سير العمل

الجبوري يبحث مع السفير الأمريكي في العراق التعاون في مكافحة الإرهاب

الجبوري يبحث مع السفير الأمريكي في العراق التعاون في مكافحة الإرهاب

الكونجرس يستمع لمحاميي "التواصل الاجتماعي" بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية

الكونجرس يستمع لمحاميي "التواصل الاجتماعي" بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية