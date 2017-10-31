إحالة 4 عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة الإدارة التعليمية بروض الفرج

كتب – محمود السعيد:

قررت نيابة شمال القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، بإحالة 4 عاطلين للمحاكمة العاجلة في اتهامهم بسرقة دفاتر "قيد الطلاب" من الإدارة التعليمية بروض الفرج.

كشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيًا فيما بينهم وقاموا برصد الإدارة التعليمية 15 يومًا للقيام بواقعة السرقة مستغلين عدم وجود تأمين عليها.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة روض الفرج بلاغًا من "ناجي. محمد"، مدير شئون الطلبة بإدارة روض الفرج التعليمية باكتشاف سرقة كمية كبيرة من الدفاتر الورقية الخاصة بقيد درجات الطلاب من داخل 3 غرف خاصة بأرشيف حفظ الدفاتر بالإدارة التعليمية.

وانتقل رجال المباحث لمحل الواقعة، وتبين كسر القفل الخاص بالغرف، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة.