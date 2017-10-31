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وزير التعليم يكشف بعض ملامح نظام الثانوية العامة الجديد

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مصراوي Masrawy

وزير التعليم يكشف بعض ملامح نظام الثانوية العامة الجديد

11:57 ص الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

وزير التعليم يكشف بعض ملامح نظام الثانوية العامة الجديد

كتبت- ياسمين محمد:

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن بعض ملامح النظام الجديد للثانوية العامة، مشيرًا إلى أنه سيتم تغيير نظام التقييم المعتمد على امتحان قومي موحد، لنظام آخر أكثر دقة يقيس المهارات الحقيقية ومخرجات التعليم عبر 3 سنوات بشكلٍ تراكمي، حتى نتخلص من الدروس الخصوصية ونستعيد الطلاب والمعلمين للمدارس، ونغير فلسفة التعليم من المجموع فقط، إلى المجموع مع التعلم الحقيقي.

وأضاف الوزير، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ما تسرب عن ملامح النظام الجديد للثانوية العامة ليس كاملًا، ومن الخطأ تسريبه في هذا التوقيت.

وكانت بعض وسائل الإعلام تداولت أخبارًا تفيد بأن وزارة التربية والتعليم ستطبق نظام الامتحانات الإلكترونية على طلاب الثانوية العامة بنظامها الجديد، حيث يتم تسليم الطلاب داخل اللجان "تابلت"، لتأدية الامتحانات "أون لاين" ويتم التصحيح إلكترونياً.

وأوضح وزير التعليم، أن هذا التسريب ليس مكتملًا، ولكن الوزارة وجدت حلولًا متكاملة لقضية البنية التحتية للاتصالات، وسوف يكون كل طالب متصلًا بالإنترنت، وسيتم فصل الامتحانات والتصحيح عن معلم الفصل الذي يتلخص دوره في تدريب الطلاب على المادة لكي يحصلوا على أعلى الدرجات في امتحانات ليست من وضعه أو تصحيحه.

وأكد الوزير أن الوزارة انتهت كذلك من كافة الأمور الخاصة بتدريب المعلمين على هذا النظام وكذلك الطلاب.

وأشار إلى أن الامتحانات لن تقتصر على الاختيار من متعدد، ولكن النظام يسمح بالكتابة النثرية والمقارات ويلغي المخازن والمطابع والتسريب واللجان الإلكترونية، موضحًا أنه من المزمع البدء في النظام الجديد بالصف الأول الثانوي فقط، في سبتمبر 2018.

وقال الوزير إنه قرأ كل المخاوف من المنظومة الجديدة، ووجد الحل المتكامل الذي يسمح بتنفيذ ثورة حقيقية في التعلم، مشيرًأ إلى أن كل الامتحانات ستسير بنظام الكتاب المفتوح في النظام الجديد، وبالتالي لا رجعة لنظام الحفظ والتلقين، والإجابة النموذجية والدروس الخصوصية، والضغط على الأهالي بأعمال السنة، ولا رجعة للتظلمات من أخطاء التصحيح.

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مصراوي Masrawy

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