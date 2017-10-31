تعرف على أماكن سقوط الأمطار غدًا

كتبت- مادي غيث:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأربعاء طقس معتدل نهارًا على معظم أنحاء الجمهورية، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

وقالت الهيئة، في البيان الصادر عنها، اليوم الثلاثاء، إن الرؤية في الشبورة المائية ستقل صباحًا على شمال البلاد، على أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.

وكما توقع الخبراء - بالنسبة لحالة البحر المتوسط - أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه مابين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فين مابين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا في المدن والمحافظات:

القاهرة 18 - 26

الإسكندرية 16 25

مطروح 15 24

بورسعيد 19 26

دمياط 19 25

بلطيم 19 26

الإسماعيلية 16 28

السويس 16 28

العريش 15 25

نخل 08 24

طابا 12 24

الطور 15 26

مرسى علم 21 29

الغردقة 20 29

شرم الشيخ 21 29

رفح 15 24

كاترين 07 21

سيوة 12 25

المنيا 13 27

الفيوم 16 27

رأس سدر 17 27

أبوسمبل 16 27

وسط الدلتا 17 26

أسيوط 14 27

سوهاج 15 28

الأقصر 16 29

أسوان 17 30

شلاتين 20 29

حلايب 22 27

الوادى الجديد 12 29

قنا 17 29