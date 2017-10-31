أخبار عاجلة

مساء dmc - | إلغاء تدريب لاعبي الأهلي بملعب التتش بسبب مشادات بين الجماهير | -
نائب وزير الزراعة: نستهدف الاستفادة من خبرات نيوزلاندا في مجال الثروة الحيوانية -
زيارة مفاجئة لرئيس جامعة الأزهر لمستشفى الحسين لتفقد سير العمل -
الجبوري يبحث مع السفير الأمريكي في العراق التعاون في مكافحة الإرهاب -
الكونجرس يستمع لمحاميي "التواصل الاجتماعي" بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية -
روسيا: "جبهة النصرة" تعرقل نشر مراقبين للوضع في مدينة إدلب السورية -
إيران تحدد مدى صواريخها الباليستية بألفي كيلومتر -
روسيا: علي المجموعات السورية المسلحة المشاركة في مؤتمر سوتشي دون شروط -
مساء dmc - | وزير التجارة والصناعة يعلن خريطة الاستثمار الصناعي وتضم 4136 فرصة في 8 قطاعات صناعية | -
مساء dmc - وزير الكهرباء | إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة 250 ميجا | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

رسميًا.. شيكابالا ينضم لمعسكر المنتخب

Google+ Print
رسميًا.. شيكابالا ينضم لمعسكر المنتخب رسميًا.. شيكابالا ينضم لمعسكر المنتخب

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن المهندس إيهاب لهيطة، مدير الوطني، أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة هيكتور قرر رسميًا، استدعاء محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب نادي الرائد السعودي، للانضمام لمعسكر الفراعنة.

ومن المقرر أن ينطلق المعسكر يوم 6 نوفمبر المقبل، استعدادا للقاء غانا يوم 12 نوفمبر، في الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الخامسة بتصفيات 2018.

وكان لهيطة أكد في تصريحات صحفية، على انضمام «شيكابالا» نجم المعار إلى فريق الرائد السعودي، لصفوف المُنتخب الوطني استعدادًا لمواجهة غانا في الـ12 من الشهر المٌقبل في ختام تصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال.

شاهد أيضا

ويُقدم «شيكا» مستويات مُمتازة في الدوري السعودي رفقة فريقه الحالي، حيث سجل 3 أهداف وصنع هدفين في 6 مُباريات، لينضم للمُنتخب ويحصل على فرصة لاثبات أحقية بالمُشاركة بالمونديال القادم في روسيا.

وانتزع المنتخب الوطني بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا، بعد غياب دام 28 عامًا، بفوزه على ضيفه الكونغولي، بنتيجة 2-1، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية للمونديال، في ظل حضور جماهيري تجاوز الـ75 ألف مشجع.

وصعد بذلك المنتخب الوطني للمونديال، بقيادة مديره الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 1934، و1990، في إيطاليا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
روسيا: "جبهة النصرة" تعرقل نشر مراقبين للوضع في مدينة إدلب السورية

روسيا: "جبهة النصرة" تعرقل نشر مراقبين للوضع في مدينة إدلب السورية

روسيا: علي المجموعات السورية المسلحة المشاركة في مؤتمر سوتشي دون شروط

روسيا: علي المجموعات السورية المسلحة المشاركة في مؤتمر سوتشي دون شروط

روسيا لا تستبعد انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في سوريا

روسيا لا تستبعد انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في سوريا

الجربا يرحب بفكرة عقد مؤتمر وطني للأطراف السورية في روسيا

الجربا يرحب بفكرة عقد مؤتمر وطني للأطراف السورية في روسيا