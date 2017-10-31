رسميًا.. شيكابالا ينضم لمعسكر المنتخب

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أعلن المهندس إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة هيكتور كوبر قرر رسميًا، استدعاء محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب نادي الرائد السعودي، للانضمام لمعسكر الفراعنة.

ومن المقرر أن ينطلق المعسكر يوم 6 نوفمبر المقبل، استعدادا للقاء غانا يوم 12 نوفمبر، في الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الخامسة بتصفيات كأس العالم روسيا 2018.

وكان لهيطة أكد في تصريحات صحفية، على انضمام «شيكابالا» نجم الزمالك المعار إلى فريق الرائد السعودي، لصفوف المُنتخب الوطني استعدادًا لمواجهة غانا في الـ12 من الشهر المٌقبل في ختام تصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال.

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ويُقدم «شيكا» مستويات مُمتازة في الدوري السعودي رفقة فريقه الحالي، حيث سجل 3 أهداف وصنع هدفين في 6 مُباريات، لينضم للمُنتخب ويحصل على فرصة لاثبات أحقية بالمُشاركة بالمونديال القادم في روسيا.

وانتزع المنتخب الوطني بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا، بعد غياب دام 28 عامًا، بفوزه على ضيفه الكونغولي، بنتيجة 2-1، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية للمونديال، في ظل حضور جماهيري تجاوز الـ75 ألف مشجع.

وصعد بذلك المنتخب الوطني للمونديال، بقيادة مديره الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 1934، و1990، في إيطاليا.