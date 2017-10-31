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«نصر»: نضع اللمسات الأخيرة لخريطة مصر الاستثمارية الشاملة

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«نصر»: نضع اللمسات الأخيرة لخريطة مصر الاستثمارية الشاملة «نصر»: نضع اللمسات الأخيرة لخريطة مصر الاستثمارية الشاملة

التحرير

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وصلت محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وكان في استقبالها المحافظ اللواء عصام البديوي.

وبحثت الوزيرة الفرص الاستثمارية في المحافظة، مؤكدة أن الوزارة تضع حاليا اللمسات النهائية على خريطة الاستثمارية التفاعلية الشاملة في كافة المجالات بالتنسيق مع مختلف الوزارات.

وأوضحت "نصر"، أن الخريطة ستتضمن الفرص الاستثمارية فى محافظات الصعيد إضافة إلى مشروعات قومية مثل محور تنمية قناة السويس والعلمين الجديدة؛ لجذب مزيد من الاستثمارات إلى هذه المشروعات وتنمية الصعيد.

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وأكدت أن اهتمام الوزارة بمحافظات الصعيد وخاصة المنيا، سينعكس على الخريطة الاستثمارية التي تضم 105 فرص استثمارية في المنيا؛ لامتلاكها مقومات استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية خاصة الزراعة والخدمات والصناعات، كما تتوافر الخامات المحجرية، مما يساهم في قيام العديد من الصناعات عليها.

وتتميز المحافظة بقربها من القاهرة، وهو ما يجعل الوزارة تعمل على جذب استثمارات فى القطاع السياحي من خلال إنشاء فنادق لتستوعب المزيد من السائحين.

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من جانبه، أكد محافظ المنيا أن المحافظة على استعداد لتوفير كافة السبل والتسهيلات للمستثمرين، لتيسير العمل خلال الفترة المقبلة.

وحضرت الوزيرة طابور الصباح في مدرسة جزيرة بن أحمد للتعليم الأساسي التي وفرت لها الوزارة منحة ضمن مشروع تشييد 100 مدرسة بتمويل إماراتي بقيمة 290 مليون دولار، فى ي7 محافظة منهم مدارس فى المناطق الأكثر احتياجا.

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وأوضحت الدكتورة سحر نصر، أن مشروع تشييد 100 مدرسة وفر 1877 فصلاً دراسيًا، استوعب أكثر من 67 ألف طالب من المناطق النائية، كما ساهم في مكافحة الأمية وتقليل معدلات التسرب من المدارس بتقليص المسافات التي يقطعها التلاميذ للوصول إلي مدارسهم، ولبى نحو 7% من الطلب علي المدارس في المناطق النائية، ووفر أكثر من 8 آلاف فرصة عمل مؤقتة، و3200 وظيفة دائمة.

وتفقدت الوزيرة، وحدة طب الأسرة بقرية دمشير، ضمن مشروع إنشاء وتجهيز 50 وحدة طب أسرة بمناطق عشوائية الممول من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 23 مليون دولار في محافظات أسيوط وقنا والمنيا، في الوقت الذي أكد المحافظ تطوير 199 وحدة من خلال منحة البنك الدولي.

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