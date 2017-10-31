العصار: من المهم التعاون بين مصر وصربيا في الصناعات الدفاعية

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استقبل محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، اليوم الثلاثاء، وفدا صربيا برئاسة براتيسلاف جاسيتش، مدير وكالة الاستخبارات بجمهورية صربيا، بمقر ديوان عام الوزارة، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

أكد العصار على أهمية التعاون بين الصناعات الدفاعية في كل من مصر وصربيا، موضحا أن الجانب الصربى يمتلك تكنولوجيا متقدمة والجانب المصري لديه قاعدة صناعية عريضة، وبالتالي فالتعاون بين الجانبين، سينتج عنه تصنيع منتجات عالية الجودة، يمكن تسويقها محليا، وتصديرها للدول العربية والإفريقية.

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من جانبه، أعرب جاسيتش عن تقديره لإمكانيات الإنتاج الحربي المصري، واقترح تبادل الزيارات بين الطرفين وتعزيز سبل التعاون في مجالات التصنيع الحربي والمدنى المختلفة خلال الفترة المقبلة.

وذكر أن صربيا مستعدة للعمل مع مصر لدفع العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مشددا على أن مصر لها تأثير مهم في العالم كله، وأنه لا بد من متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة من القيادة المصرية والصربية لبدء التعاون المشترك فى مختلف المجالات، التي تم استعراضها خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الصربي، على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة، في نيويورك، سبتمبر الماضي.