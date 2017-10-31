موانئ بورسعيد تستقبل 13 سفينة حاويات وبضائع

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، أنها تعمل بشكل طبيعي وإجمالي الحركة 13 سفينة.

وأشارت، في بيان لها، إلى أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينة حاويات وموجود على الأرصفة سفينتين حاويات، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات، كما يتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة، بينما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة سفينتي حاويات، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.

وأكدت على أنه جاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.