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مفوض سياسة الجوار الأوروبي يغادر بعد لقاء السيسي

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مصراوي Masrawy

مفوض سياسة الجوار الأوروبي يغادر بعد لقاء

11:40 ص الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

مفوض سياسة الجوار الأوروبي يغادر بعد لقاء السيسي

يوهانس هان

كتب- طه عبيد:
غادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، "يوهانس هان"، المفوض الأوروبي لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبي، متوجهًا إلى النمسا بعد زيارة استغرقت عدة أيام، التقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتضمنت الزيارة - أيضًا - لقاء المفوض الأوروبي مع سامح شكري، وزير الخارجية، وسحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وأحمد أبوالغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، لبحث دعم التعاون، واستعراض آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.​

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