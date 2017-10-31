"العصار" يبحث التعاون في التصنيع الحربي والمدني مع صربيا

كتب- مصطفى المنشاوي:

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وفدًا صربياً برئاسة "براتيسلاف جاسيتش"، مدير وكالة الاستخبارات بجمهورية صربيا، بمقر ديوان عام الوزارة، لبحث سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وأكد العصار، وفقًا للبيان الصادر اليوم الثلاثاء، أهمية التعاون بين الصناعات الدفاعية في كل من مصر وصربيا، موضحًا أن الجانب الصربي يمتلك تكنولوجيا متقدمة، والجانب المصري لديه قاعدة صناعية عريضة، وبالتالي فالتعاون بين الجانبين سينتج عنه تصنيع منتجات عالية الجودة يمكن تسويقها محلياً وتصديرها للدول العربية والأفريقية.

وأعرب "جاسيتش"، عن تقديره لإمكانيات الإنتاج الحربي المصري، مقترحًا تبادل الزيارات بين الطرفين وتعزيز سبل التعاون في مجالات التصنيع الحربي والمدني المختلفة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن صربيا مستعدة للعمل مع مصر لدفع العلاقات الإستراتيجية بين البلدين.

وشدد مدير وكالة الاستخبارات بجمهورية صربيا، على أن مصر لها تأثير مهم في العالم كله، ولابد من متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة من القيادة المصرية والصربية لبدء التعاون المشترك في مختلف المجالات التي تم استعراضها خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الصربي على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك سبتمبر الماضي.