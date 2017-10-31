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اليابان والناتو يتفقان على تصعيد الضغوط "لأقصى حد" على كوريا الشمالية

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مصراوي Masrawy

اليابان والناتو يتفقان على تصعيد الضغوط "لأقصى حد" على

11:36 ص الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي

طوكيو - (د ب أ):

اتفق كل من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتينبرج اليوم الثلاثاء، على زيادة الضغوط الدولية على كوريا الشمالية، في مسعى لإنهاء التهديدات النووية والصاروخية لبيونج يانج.

وقال آبي أمام مؤتمر صحفي مشترك في أعقاب لقائه مع ستولتينبرج إن اتفاقهما على تصعيد الضغوط يعد "إنجازا مهما".

وأضاف رئيس الوزراء الياباني"إنني أشارك ستولتينبرج الرأي في أنه من الضروري في هذا التوقيت تصعيد الضغوط إلى أقصى حد، بدلا من إجراء حوار، وذلك لإجبار كوريا الشمالية على التخلي عن برامجها النووية والصاروخية".

ومن جانبه قال الأمين العام للناتو إن البرامج الصاروخية والنووية لكوريا الشمالية "تشكل تهديدا عالميا، يتطلب رد فعل دوليا".

وأضاف ستولتينبرج "يجب على كوريا الشمالية أن تتخلى عن برامجها النووية والصاروخية الباليستية، وأن تنفذ عملية إخلاء شبه الجزيرة الكورية تماما من الأسلحة النووية".

وتابع قائلا "اتفقنا - رئيس الوزراء آبي وأنا - على ضرورة وجود ضغوط دولية قوية لدفع بيونجيانج لأن تنتهج طريقا مسؤولا للتوصل إل حل سلمي للأزمة".

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين صواريخ باليستية، حلقت في المجال الجوي فوق جزيرة هوكايدو اليابانية الشمالية قبل أن تسقط في المحيط الهادي، كما أجرت هذه الدولة التي تعرضت للعزلة الدولية سادس وأقوى اختبار نووي لها في الثالث من سبتمبر الماضي، مما أثار استكارا عالميا.

وأجرى ستولتينبرج أيضا خلال زيارته لليابان التي استغرقت أربعة أيام مباحثات مع وزير الخارجية الياباني تارو كونو، ووزير الدفاع إتسونوري أونوديرا أمس الاثنين، ومن المقرر أن يتوجه إلى كوريا الجنوبية غدا الأربعاء.

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