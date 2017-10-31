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تجديد حبس عاطل 15 يومًا لتحطيمه مكتب وكيل نيابة بالموسكي

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مصراوي Masrawy

تجديد حبس عاطل 15 يومًا لتحطيمه مكتب وكيل نيابة بالموسكي

11:42 ص الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

تجديد حبس عاطل 15 يومًا لتحطيمه مكتب وكيل نيابة بالموسكي

محكمة جنوب القاهرة

كتب - محمود السعيد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس عاطل 15 يومًا بتهمة تحطيم مكتب وكيل نيابة بالمحكمة أثناء التحقيق معه في ادعائه الجنون والاعتداء على المارة.

كشفت التحقيقات أن المتهم كان يقوم برشق المارة والسيارات بالحجارة، وأثناء عرضه على النيابة تعدى على أفراد حرس قسم شرطة الموسكي، ثم أثار الذعر داخل نيابة الموسكي الجزئية بمحكمة جنوب القاهرة، وحطم أحد مكاتبها، وتمكنت قوات حرس المحكمة من السيطرة عليه.

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مصراوي Masrawy

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