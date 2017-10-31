تجديد حبس عاطل 15 يومًا لتحطيمه مكتب وكيل نيابة بالموسكي
تجديد حبس عاطل 15 يومًا لتحطيمه مكتب وكيل نيابة بالموسكي
11:42 ص الثلاثاء 31 أكتوبر 2017
محكمة جنوب القاهرة
كتب - محمود السعيد:
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس عاطل 15 يومًا بتهمة تحطيم مكتب وكيل نيابة بالمحكمة أثناء التحقيق معه في ادعائه الجنون والاعتداء على المارة.
كشفت التحقيقات أن المتهم كان يقوم برشق المارة والسيارات بالحجارة، وأثناء عرضه على النيابة تعدى على أفراد حرس قسم شرطة الموسكي، ثم أثار الذعر داخل نيابة الموسكي الجزئية بمحكمة جنوب القاهرة، وحطم أحد مكاتبها، وتمكنت قوات حرس المحكمة من السيطرة عليه.
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