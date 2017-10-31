تجديد حبس متهمين 15 يومًا بتهمة محاولة خطف سوري بالإكراه في مدينة نصر

كتب - محمود السعيد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس متهمين اثنين 15 يومًا بتهمة محاولة خطف سوري بالإكراه بمدينة نصر.

اعترف المتهمان بمحاولة خطف "عبدالله. ع" سوري الجنسية، في تحقيقات نيابة مدينة نصر، أنهما خططا للعملية منذ شهرين لعلمهما بامتلاك المجني عليه لمصنع ملابس.

وقال المتهمان "محمود. ب" و "علي. م" عاطلين، إنهما يوم الحادث رصدا الضحية وانتظراه ليلا أمام مصنعه ثم استوقفاه وأجبراه على ركوب سيارتهما تحت تهديد السلاح.

وأضاف المتهمان في التحقيقات أنهما كان ينويان خطف المجني عليه، وطلب فدية 5 مليون جنيه، لكن استمرار صاحب المصنع في الاستغاثة وتجمع الأهالي أفشل جريمتهما.

وألقى الأهالي القبض على المتهمين وتسليمهما لمباحث قسم شرطة مدينة نصر بقيادة المقدم وائل غانم، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وإحالته للنيابة للتحقيق.