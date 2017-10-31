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حبس المتهمين بقتل أردني بأكتوبر.. والتحقيقات: عشيق زوجة أحدهم

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مصراوي Masrawy

حبس المتهمين بقتل أردني بأكتوبر.. والتحقيقات: عشيق زوجة أحدهم

11:35 ص الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

حبس المتهمين بقتل أردني بأكتوبر.. والتحقيقات: عشيق زوجة أحدهم

تعبيرية

كتب -صابر المحلاوي:

أمرت نيابة أكتوبر برئاسة المستشار محمد يسري، بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل مهندس أردني الجنسية في مدينة 6 أكتوبر لسرقته، خاصة مع علمهم بثرائه الفاحش.

كشفت تحقيقات النيابة، أن المجني عليه كانت تربطه علاقة بربة منزل، وقرر زوجها واثنين من أصدقائه، قرروا التخلص منه بقتله، لسرقته، لعلمهم بثرائه وإقامته بمفرده.

وأوضح المتهمون أنهم أعدوا أسلحة نارية وبيضاء وتوجهوا إلى منزل المجني عليه؛ لسرقته، وهددوه بالأسلحة، فاستسلم لهم ولم يحاول مقاومتهم.

وأضاف المتهمون بأنهم قيدوه بحبال وقتلوه خنقاً، بعدها سددوا له طعنة نافذة في الصدر، وتوجهوا إلى غرفة النوم، حيث سرقوا مبلغا كان يحتفظ به في منزله، وأجهزة، عبارة عن هاتف محمول، وأرشدوا عن مكان إخفائهم المسروقات.

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مصراوي Masrawy

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