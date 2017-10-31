تأجيل محاكمة 292 متهمًا في محاولة "اغتيال السيسي" لـ 14 نوفمبر

كتب- محمود السعيد:

قررت المحكمة العسكرية، تأجيل جلسة محاكمة 282 متهمًا في قضية محاولة اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي، وولى عهد السعودية السابق، محمد بن نايف، في القضية رقم 502 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، والمقيدة برقم 148لسنة 2017عسكرية، لجلسة 14 نوفمبر.

وجاء قرار التأجيل، للإعلان باقي المتهمين.

يذكر أن القضية "502" هي أول قضية تنظيم ولاية سيناء، وتبدأ مع إعلان مبايعة جماعة "أنصار بيت المقدس" أبوبكر البغدادي كخليفة في أكتوبر 2014، وتنتهي في عام 2016 بمحاولة اغتيال الرئيس السيسي، وتضم 17 واقعة، ويتوسطها عدد من العمليات، من بينها محاولة حصار قسم شرطة الشيخ زويد، وإعلان إمارة الشيخ زويد الإسلامية والتي انتهت بمقتل أكثر من 130 شخصًا منهم.

ونسبت النيابة إلى المتهمين أيضًا رصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف كل من قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحاري أحمد حسن إبراهيم منصور، وإدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات.