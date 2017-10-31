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طالب يختلق واقعة اختطافه ليلتحق بالثانوي العام: «كنت عاوز أحقق حلمي»

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طالب يختلق واقعة اختطافه ليلتحق بالثانوي العام: «كنت عاوز أحقق حلمي» طالب يختلق واقعة اختطافه ليلتحق بالثانوي العام: «كنت عاوز أحقق حلمي»

التحرير

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بعد فشله في إقناع والده بنقله من التعليم الثانوي الصناعي إلى العام، اختلق طالب واقعة اختطافه ظنًا أن خطته ستحقق مبتغاه.

بعث الطالب "مصطفى م."، رسالة من هاتفه إلى عمه، يخبره أن سيارة ملاكي سوداء اللون طاردته عقب خروجه من المدرسة، أغلق بعدها الهاتف. 

بعد أيام قليلة، تلقى عم الطالب رسالة عبر هاتفه "متبلغوش وهنطلق سراحه كمان يومين"، دون الإشارة إلى أية تفاصيل أخرى تتعلق بطلب الحصول على فدية، مما دفع والده لتحرير محضر بقسك شرطة ثان شبرا الخيمة.

خلال عملية البحث، ورد اتصال هاتفي من الطالب، قرر تواجده بجوار أحد الأكشاك بميدان الجيزة، انطلق أفراد أسرته على الفور، ونجحوا في إعادته.

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واعترف الطالب باختلاق الواقعة بسبب رفض والده تنفيذ رغبته في الالتحاق بالتعليم الثانوي العام، وأنه أرسل تلك الرسالة كوسيلة ضغط قائلا: "كنت عاوز أحقق حلمي".

 

 

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التحرير

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