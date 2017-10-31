وزير الخارجية يلتقي نظيره اليوناني: شكرا على دعم مشيرة خطاب

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التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية اليوناني نيكوس كوتزياس، في إطار زيارته الحالية للعاصمة اليونانية أثينا، للمشاركة في فعاليات الجولة الثانية لمؤتمر التعددية الثقافية والدينية والتعايش السلمي في الشرق الأوسط.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري استهل اللقاء بتوجيه الشكر لنظيره اليوناني على الدعم الذي تلقته مشيرة خطاب، المرشحة المصرية لمنصب مدير عام اليونسكو، من قبل الحكومة اليونانية، مشيدا بالدور الذي قام به مندوب اليونان لدى المنظمة الأممية لدعم الترشيح المصري، مؤكدا على أن هذا الدعم ما هو إلا انعكاس لعمق ومتانة العلاقات بين البلدين.

ونوه أبو زيد، إلى أن اللقاء تناول سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين مصر واليونان، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية في منطقة المتوسط، كما تطرق اللقاء إلى آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، وما يتم تنفيذه من مشروعات مشتركة في مجالات مثل الكهرباء، والمزارع السمكية.

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وأضاف أن الوزير اليوناني حرص على الاستماع إلى وجهة النظر المصرية لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إذ استعرض شكري الرؤى المصرية فيما يتعلق بالوضع في ليبيا والأزمة السورية، فضلا عن المساعي المصرية لإحياء مسار عملية السلام بين الجانبين الفلسطينيين، خاصة في أعقاب تحقيق المصالحة الفلسطينية برعاية مصرية.