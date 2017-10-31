احذر ارتداء العدسات اللاصقة عند الإصابة بنزلات البرد.. والسبب

كتب - مصراوي:

أوصت مجلة "الصحة" الألمانية بالتخلي عن العدسات اللاصقة عند الإصابة بنزلة برد وارتداء نظارة طبية بدلاً منها، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضحت المجلة أن السبب في ذلك يرجع إلى إمكانية انتقال الجراثيم إلى العين أثناء ارتداء العدسات أو خلعها، مما يرفع من خطر الإصابة بالتهاب ملتحمة العين. وفي أسوأ الأحوال قد يصل الأمر إلى حد الإصابة بالتهاب القرنية الخطير، الذي قد يؤدي إلى العمى.

وأضافت أن العدسات اللاصقة توفر بيئة مثالية لتكاثر البكتيريا بسبب محتواها العالي من الماء. بالإضافة إلى أن الكثير من أدوية نزلات البرد والحمى والمسكنات يتسبب في جفاف العين وتهيّجها، مما يجعلها عُرضة لهجوم الجراثيم.