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النيابة الإدارية تحيل مدير الإدارة القانونية بأوقاف قنا للمحاكمة

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مصراوي Masrawy

النيابة الإدارية تحيل مدير الإدارة القانونية بأوقاف قنا للمحاكمة

11:28 ص الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

النيابة الإدارية تحيل مدير الإدارة القانونية بأوقاف قنا للمحاكمة

النيابة الإدارية

كتب-عمرو علي:

قررت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، إحالة مدير عام الإدارة القانونية بمديرية أوقاف قنا للمحاكمة، في القضية رقم 195 لسنة 59 قضائية عليا، بعد ثبوت عدم أدائه أي أعمال لمدة 11 عامًا وارتكابه مخالفات قانونية جسيمة.

كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن محمد أسامة سيد، مدير عام الإدارة القانونية بمديرية أوقاف قنا لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد القانونية المعمول بعدم مباشرة أي أعمال سواء قضايا لهيئة الأوقاف أو فتاوى أو تحقيقات خلال الفترة من عام 2005 حتى عام 2016 بالمخالفة للقانون.

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