بالصور - غدا بدء تنفيذ المرحلة الثالثة لبرنامج "المعلمون أولا" بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

بحث مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، مع الدكتور أحمد حشيش رئيس الإدارة المركزية للتدريب بوزارة التربية والتعليم، وعبدالرحيم شاش منسق برنامج المعلمون أولاً، والدكتور سمير عمارة محاضر برنامج المعلمون أولًا، سُبل التعاون المشترك لتنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج المعلمون أولاً خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه البرنامج بأسوان خلال المرحلتين الأولى والثانية.

وقال شاش، إن المرحلة الثالثة من البرنامج تستهدف تنفيذ برنامج المدارس المحورية، حيث سيتم اختيار أفضل وأنشط مدرستين أو ثلاثة بكل إدارة تعليمية واختيارها كمقار للتدريب وورش العمل، لنقل فكرة النجاح للمدارس الأخرى المجاورة لها، حيث سيتم إجراء تدريب تنشيطي لمديري المدارس لتعزيز المهارات المطلوبة لمجتمع الممارسة داخل المدرسة، وسيتم اختيار هذه المدارس وفق تميز المدرسة ومشاركتها الفعالة في تنفيذ آليات البرنامج.

وأضاف دكتور سمير عمارة أن خطة تنفيذ برنامج المدارس المحورية تبدأ من 1/11/2017م إلى 26/4/2018م ، للمدارس المشاركة بورش العمل في الفترة من فبراير إلى أبريل 2017، وأضاف أن خطة تنفيذ تدريب قادة مجتمعات الممارسة تبدأ من 7/11/2017 إلى 19/4/2018، للمدارس المشاركة في ورش العمل خلال الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر 2017، والبالغ عددها 150 مدرسة.

وأكد مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، استعداد المديرية التام للمرحلة الجديدة لبرنامج المعلمون أولًا وإصدار تعليماته للقائمين على المشروع بأسوان لتذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ البرنامج.