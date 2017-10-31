ضبط طالب وزميله يدخنان "الحشيش" في حرم جامعة بني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

أحالت إدارة الأمن بجامعة بني سويف، برئاسة العميد حامد أحمد حامد، اليوم الثلاثاء، طالب بكلية الأداب بالجامعة، إلى التحقيق بالشؤون القانونية، عقب ضبطه برفقة زميل له يدخنان مخدر "الحشيش" في جراج الكلية.

واشتبه أفراد الأمن الإداري بالجامعة، في وجود طالبين بجوار السيارات، وبضبطهم تبين تدخينهم لمخدر يشتبه في كونه مخدر "الحشيش"، وتم اقتيادهم لمكتب مدير الأمن الإداري بالجامعة، حيث تبين أن أحدهم بالفرقة الأولى بكلية الأداب، ورفض الآخر الإفصاح عن هويته، حيث تبين أنه دخوله للجامعة كان بواسطة بطاقة هوية زميله.

كما حررت إدارة الأمن بالجامعة مذكرة بالحادث، وأخطر قسم شرطة بني سويف بالواقعة، وتم تسليم الطالب وصديقه تمهيدًا لعرضهما على النيابة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.