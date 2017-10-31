ضبط طن مخللات فاسدة و5 آلاف صاروخ ناري في الغربية

الغربية – مروة شاهين:

ضبطت مباحث التموين في الغربية، اليوم الثلاثاء، طن مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي و5 آلاف صاروخ ألعاب نارية محظور تداولها ومخبز لإنتاج الخبر البلدي يتعلاب في حصص الدقيق المنصرف له.

وتلقى العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارًا من ضباط الإدارة بضبط "سامي. ع" 67 عامًا، صاحب معمل مخللات بقرية مسجد وصيف بمركز زفتى، بحيازته طن مخللات متنوعة غير صالحة للاستهلاك.

وضبط "سلامة. ج" 45 عامًا، صاحب مكتبة بقرية بشبيش بمركز المحلة، بحيازته 5 آلاف صاروخ ألعاب نارية محدثة للانفجارات المتتالية والمحظور تداولها أوبيعها لخطورتها على الأطفال والمواطنين، وضبط "الحسيني. ق" 37 عامًا، صاحب مخبز بلدي بقرية كفر مشلة بمركز كفر الزيات لقيامه بالتلاعب في حصص الدقيق المنصرفة للمخبز واستقطاع كميات منها لبيعها بالسوق السوداء للتربح ماليًا وتبين استقطاعه 200 كيلو من آخر حصة له.

وتم التحفظ على المضبوطات في الوقائع وتحرير المحاضر، وإخطار النيابات المختصة لتجري شؤونها.