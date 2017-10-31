«والدى ترك للأهلي 40 مليونا ولن أنتخب الخطيب».. 8 تصريحات نارية لهشام سليم

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هشام سليم ممثل مصري قام ببطولة العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، وهو ابن مايسترو الكرة المصرية صالح سليم، وأخو خالد سليم زوج الفنانة يسرا، أول ظهور لهشام من خلال أدائه دور ابن فاتن حمامة في فيلم إمبراطوية ميم.

كشف سليم عن الكثير من أسرار حياته الشخصية والفنية، خلال لقائه أمس مع برنامج "هنا العاصمة"، على قناة "cbc"، مع الإعلامية لميس الحديدى.

1- محمود الخطيب

قال الفنان هشام سليم، إن الكابتن محمود الخطيب أفضل لاعب كرة لكنه يُفضل فوز محمود طاهر بانتخابات رئاسة النادى الأهلى: "الخطيب أحسن لاعب كرة شفته في حياتي بس هنتخب محمود طاهر، أبويا قال كلمة، لازم أوصلها للجمعية العمومية، قال الخطيب غير واضح".

2- عضوية النادي الأهلي

أوضح هشام أن مجلس حسن حمدي لم يمنح عائلة الراحل صالح سليم عضوية النادي، مبررًا ذلك "علشان كلمتي متبقاش مؤثرة في النادي الأهلي"، لافتا إلى أن والده كان يرفض ذهابهم إلى النادي بسبب شبهة استغلال اسمه.

3- والدي ترك 40 مليون جنيه في خزينة الأهلي

كشف الفنان هشام سليم عن مفاجأة جديدة من نوعها بعد تصريحه بأن والده مايسترو كرة القدم صالح سليم، أخبره قبل رحيله: "أنه ترك 40 مليون جنيه فى خزينة النادي".

وتابع: "بعد 6 أشهر خرج حسن حمدي رئيس النادي بعد وفاة والدي وقال الخزنة مفيهاش فلوس، ماحدش عارف الفلوس دى راحت فين، وأنا ما باذمش فى حد، ولكن ده واقع حصل واتقال لي".

4- الدور الذي تمناه

أوضح سليم أنه كان يتمنى أن يقوم بأداء دور الفنان محمد سعد فى فيلم الكنز الذى عرض في السينما في عيد الأضحى الماضي.

وأثنى سليم على دور الفنان محمد سعد، موضحا أن المنتجين حاصروه خلال الفترة الماضية بدور اللمبي، لكنه استطاع العودة مرة أخرى وبقوة، خلال مشاركته في فيلم "الكنز".

5- مابدورش على الشهرة

تابع هشام: "عمر الممثل ما يتحط فى تسعيره أنا مش بطاطس، وعمرى ما بحثت عن الشهرة أو النجومية بس بادور على عمل أحبه، والدى صالح سليم أيضًا لم يبحث يوما عن الشهرة".

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6- ابنتاي لا تعيرانني أي اهتمام

نفى هشام سليم، وجود اتصال بينه وبين ابنتيه زين وقسمت، بعد طلاقه، وقال إن كل ما بينهم قضايا وماديات، موضحا أنه واجه في طلاقه نفس المشكلة التي واجهها في الزواج بوالدة ابنتيه حين طلب منه تنفيذ أمور معينة، وأن ابنتيه ستتفهمان ما حدث عندما تكبران.

ووجه هشام سليم رسالة لابنتيه من خلال البرنامج، أكد فيها حبه لهما، وهو ما جعله يرفض الإنجاب من زيجته الثانية رغم استطاعته ذلك، على عكس ما اعتقدته ابنتاه في طفولتهما.

7- يحذر محمد رمضان من الحسد

وجه الفنان هشام سليم، نصيحة إلى النجم محمد رمضان، بشأن نشر صوره مع السيارات الفارهة، على وسائل التواصل الاجتماعي: "انبسط لنفسك ومش ضروري توري الناس، خاف من العين وداري على شمعتك".

وتابع: "ما يفعله محمد رمضان من حقه، ومن حقه أن يفرح، وربما كان سيفعل نفس الشيء لو حصل على الكثير من المال، وربما لا، لأنه يختلف عن محمد رمضان من حيث المستوى الاجتماعي".

8- عودة العمل مع شريهان

أكد الفنان هشام سليم، أنه يتمنى أن يعمل مع الفنانة شريهان: "شريهان أختي وحبيبتي ست جميلة قلبها أبيض، أشتغل معاها لو في القمر حتى".

وتابع: "كل الناس اللي هاجمتها بسبب ماضيها لازم تعرفها الأول كفنانة وإنسانة بتساعد الكل من غير مقابل".

9- لا يوجد لدى أى مذكرات لصالح سليم

قال الفنان هشام إنه ورث من والده القيم والأخلاق: "أبويا سابلي تربيتي وإني أبقى جدع وراجل وأستحمل كلمتي، ولو مش أد الحاجة أتلم ولو هعرف أعملها أعملها".

وتابع: "في ناس كتبوا أن فيه مذكرات لوالدي بس مفيش الكلام ده، ومش عايز فيلم يأرخ حياته لأن الأفلام مش بتقول الحقيقة دايما وكل واحد بيقول اللي هو عايزه".