أخبار عاجلة

مساء dmc - | إلغاء تدريب لاعبي الأهلي بملعب التتش بسبب مشادات بين الجماهير | -
نائب وزير الزراعة: نستهدف الاستفادة من خبرات نيوزلاندا في مجال الثروة الحيوانية -
زيارة مفاجئة لرئيس جامعة الأزهر لمستشفى الحسين لتفقد سير العمل -
الجبوري يبحث مع السفير الأمريكي في العراق التعاون في مكافحة الإرهاب -
الكونجرس يستمع لمحاميي "التواصل الاجتماعي" بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية -
روسيا: "جبهة النصرة" تعرقل نشر مراقبين للوضع في مدينة إدلب السورية -
إيران تحدد مدى صواريخها الباليستية بألفي كيلومتر -
روسيا: علي المجموعات السورية المسلحة المشاركة في مؤتمر سوتشي دون شروط -
مساء dmc - | وزير التجارة والصناعة يعلن خريطة الاستثمار الصناعي وتضم 4136 فرصة في 8 قطاعات صناعية | -
مساء dmc - وزير الكهرباء | إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة 250 ميجا | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

وزير النقل يبحث مع وفد هولندي رفع كفاءة ميناء الإسكندرية

Google+ Print
وزير النقل يبحث مع وفد هولندي رفع كفاءة ميناء الإسكندرية وزير النقل يبحث مع وفد هولندي رفع كفاءة ميناء الإسكندرية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

استقبل الدكتور هشام عرفات وزير النقل وفدا متخصصا من معهد دلتارس لبحوث الهيدروليكا الهولندي والتابع لجامعة دلفت، وذلك لمناقشة تطوير هاويس المالح بميناء الإسكندرية، وحضر اللقاء قيادات النقل البحري بوزارة النقل.

وقال وزير النقل إنه على الرغم من انتهاء صيانة الهاويس حسب الخطة السابقة فإن وزارة النقل تستهدف رفع سعة الهاويس لكي يستوعب 16 ماعونا (بارج) سعة كل منها 2500 متر مكعب من بضائع الصب الجاف في الدفعة الواحدة، وكذلك زيادة عدد الدفعات خلال اليوم الواحد إلى الضعف، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه أن يرفع معدل التداول إلى أن يتم من خلال النهر مرور ما كميته تساوي نصف حمولة إحدى السفن كبيرة الحجم في اليوم الواحد، أي يتم مرور حمولة كاملة خلال يومين.

شاهد أيضا

وأضاف عرفات أنه بالمقارنة فإن ذلك قد يوازي إضافة عدد لا يقل عن خمسة أرصفة جديدة إلى إمكانيات ميناء الإسكندرية ويعطي سرعة وصول السلع الاستراتيجية لجهات الاستخدام وتخفيض في سعرها النهائي.

وأشار إلى أن الوزارة لديها استراتيجية واضحة لتعظيم نقل البضائع عبر نهر النيل بما يسهم فى توفير الوقود، وتقليل الازدحام على الطرق البرية التى تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البضائع الثقيلة، علاوة على الأثر البيئى الجيد الذى ينجم عن تقليل حجم الملوثات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
شيرين شمس: هكذا علق محمود طاهر على طلب الخطيب (فيديو)

شيرين شمس: هكذا علق محمود طاهر على طلب الخطيب (فيديو)

الأهلي: مفعول مساندة الجماهير على اللاعبين أقوى من التدريب (فيديو)

الأهلي: مفعول مساندة الجماهير على اللاعبين أقوى من التدريب (فيديو)

يوسف الحسيني: أخدنا ثأر شهدائنا في حادث الواحات (فيديو)

يوسف الحسيني: أخدنا ثأر شهدائنا في حادث الواحات (فيديو)

بعد 11 يوما من اختفائه.. ماذا يعني نجاح القوات المسلحة في «تحرير الحايس»؟

بعد 11 يوما من اختفائه.. ماذا يعني نجاح القوات المسلحة في «تحرير الحايس»؟