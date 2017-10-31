وزير النقل يبحث مع وفد هولندي رفع كفاءة ميناء الإسكندرية

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استقبل الدكتور هشام عرفات وزير النقل وفدا متخصصا من معهد دلتارس لبحوث الهيدروليكا الهولندي والتابع لجامعة دلفت، وذلك لمناقشة تطوير هاويس المالح بميناء الإسكندرية، وحضر اللقاء قيادات النقل البحري بوزارة النقل.

وقال وزير النقل إنه على الرغم من انتهاء صيانة الهاويس حسب الخطة السابقة فإن وزارة النقل تستهدف رفع سعة الهاويس لكي يستوعب 16 ماعونا (بارج) سعة كل منها 2500 متر مكعب من بضائع الصب الجاف في الدفعة الواحدة، وكذلك زيادة عدد الدفعات خلال اليوم الواحد إلى الضعف، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه أن يرفع معدل التداول إلى أن يتم من خلال النهر مرور ما كميته تساوي نصف حمولة إحدى السفن كبيرة الحجم في اليوم الواحد، أي يتم مرور حمولة كاملة خلال يومين.

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وأضاف عرفات أنه بالمقارنة فإن ذلك قد يوازي إضافة عدد لا يقل عن خمسة أرصفة جديدة إلى إمكانيات ميناء الإسكندرية ويعطي سرعة وصول السلع الاستراتيجية لجهات الاستخدام وتخفيض في سعرها النهائي.

وأشار إلى أن الوزارة لديها استراتيجية واضحة لتعظيم نقل البضائع عبر نهر النيل بما يسهم فى توفير الوقود، وتقليل الازدحام على الطرق البرية التى تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البضائع الثقيلة، علاوة على الأثر البيئى الجيد الذى ينجم عن تقليل حجم الملوثات.