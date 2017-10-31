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إحباط مشاجرة بالأسلحة والمولوتوف بشبرا الخيمة بسبب القمامة

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إحباط مشاجرة بالأسلحة والمولوتوف بشبرا الخيمة بسبب القمامة إحباط مشاجرة بالأسلحة والمولوتوف بشبرا الخيمة بسبب القمامة

التحرير

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أحبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، مشاجرة بالأسلحة النارية وزجاجات المولوتوف بمنطقة شبرا الخيمة.

وردت معلومات إلى قسم ثان شبرا الخيمة أن "إسماعيل ع."، و"عبد الغني م."، سائقين، أعدا أسلحة نارية ومولوتوف للتشاجر مع آخرين بمنطقة القطاوي.

وأمكن ضبطهما وبحوزتهما بندقية خرطوش، وطلقتين من ذات العيار، وطبنجة محلية الصنع، و18 زجاجة مولوتوف بعقار المتهم الأول.

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وأكد المتهمان حدوث مشادة كلامية بينهما و3 من جيرانهم؛ بسبب إلقاءهم أكياس قمامة أمام منازلهما، وحُرر محضر أحاله اللواء محمد توفيق، مدير أمن القليوبية، إلى النيابة العامة للتحقيق.

 

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التحرير

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