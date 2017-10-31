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بالصور- إحباط تهريب مليون و200 ألف "كتر" داخل 3 حاويات ببورسعيد

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مصراوي Masrawy

بالصور- إحباط تهريب مليون و200 ألف "كتر" داخل 3 حاويات ببورسعيد

11:04 ص الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

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الإسماعيلية _ إنجي هيبة:

ضبطت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، بقيادة اللواء سيد عزب مساعد الوزير ومدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، اليوم الثلاثاء، ثلاث حاويات بها مليون و200 ألف قطعة نصل معدني حاد (كتر).

ووردت معلومات للإدارة أكدتها التحريات برئاسة اللواء عبدالعزيز كمال، مدير مباحث الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، مفادها قيام أحد شركات الاستيراد والتصدير باستيراد 3 حاويات مقاس (40، 20) قدم مشمولهم عدد يدوية، وارد نهائي ميناء بورسعيد من دولة الصين.

وأضافت التحريات أن مشمول الحاويات مخبأ بداخله أصناف مخالفة لما هو وارد بالمستندات، ومحظور دخولها البلاد دون الحصول على الموافقات الأمنية الخاصة.

وتم تقنين الإجراءات وإصدار إذن من النيابة العامة، وتقديم إخبارية سرية لجمارك بورسعيد، وتشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص محتويات الحاويات.

وأسفرت أعمال اللجنة عن ضبط عدد ميلون و200 ألف قطعة نصل معدني حاد ( كتر) بالمخالفة لقانون الأسلحة و الذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1467 لسنة 2009.

وتحرر محضر بالواقعة برقم 3529 جنح الميناء لسنة 2017 و جاري العرض على النيابة العامة.

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