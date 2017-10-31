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إزالة منزل تسبب في إغلاق شارع لسنوات ببني سويف (صور)

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مصراوي Masrawy

إزالة منزل تسبب في إغلاق شارع لسنوات ببني سويف (صور)

10:56 ص الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

إزالة منزل تسبب في إغلاق شارع لسنوات ببني سويف (صور)

الشارع بعد إزالة الغرفة

بني سويف ــ أحمد كامل:

نفذت حملة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا جنوب بني سويف، برئاسة المحاسب أحمد دسوقي رئيس المركز، اليوم الثلاثاء، إزالة منزل صغير مكون من غرفة واحدة بني منذ عشرات السنوات وسط حرم شارع صلاح الدين بمدينة ببا جنوب المحافظة، وتسبب في غلق الشارع لفترة طويلة قبل أن يتم إزالته.

وتمكنت الحملة التي قادها اللواء علاء شاكر مساعد مدير الأمن، والرائد مصطفى أبو طالب رئيس مباحث مركز ببا، والمحاسب شعبان عبدالوهاب نائب رئيس المركز، بالتعاون مع الإدارة الهندسية والإشغالات بالوحدة المحلية من تنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم 231 لسنة 2014 بإزالة المنزل وفتح الشارع أمام المواطنين وحركة المرور، بعد توقفهما لسنوات.

وقال مصدر بالوحدة المحلية رفض ذكر اسمه، إن المنزل بنى منذ عشرات السنوات في وسط الطريق، قبل أن يتم بناء المنازل بالشارع، وأستمر على ذلك الشكل حتى وقتنا الحالي، يغلق الشارع ويمنع حركة المرور قبل أن تصدر لجنة المنشآت الآيلة للسقوط قرارًا بإزالته ويتم تنفيذه اليوم بالتعاون بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا وقوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف.

إغرفة-توسطت-شارع-بوسط-ببا-جنوب-بني-سويف-وتسبب-في-غلقه-(1)

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مصراوي Masrawy

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