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الإسكان: سحب الوحدات المغلقة والمؤجرة من أصحابها

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مصراوي Masrawy

الإسكان: سحب الوحدات المغلقة والمؤجرة من أصحابها

11:06 ص الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

الإسكان: سحب الوحدات المغلقة والمؤجرة من أصحابها

مي عبدالحميد رئيس صندوق التمويل العقاري

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت مي عبدالحميد، رئيس صندوق التمويل العقاري والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، إن شقق الإسكان الاجتماعي التي يتسلمها المتقدمون يُحظر بيعها أو تأجيرها أو غلقها لمدة 7 سنوات، لافتة إلى أن هناك حملات للصندوق لمعرفة من يقطن بهذه الوحدات.

وأضافت رئيس الصندوق، خلال حوارها في برنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على شاشة "دي إم سي"، أن بعض الحاجزين يغلقون الوحدات عقب تسلمها، مشيرة إلى أن الصندوق سيتخذ إجراءات ضد من يفعل ذلك، وسيتم سحب الوحدة منه: "فالوحدات مدعمة من الدولة وتقدم للمحتاجين فقط".

وأشارت "عبدالحميد"، إلى أن صندوق الإسكان يمتلك 20 شركة للاستعلام عن المتقدمين لوحدات الإسكان الاجتماعي.

 

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مصراوي Masrawy

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