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رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود إنشاء محطة "رياح خليج السويس"

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود إنشاء محطة "رياح خليج السويس"

11:05 ص الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

كتب- محمد غايات:

شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، توقيع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقود إنشاء محطة رياح خليج السويس مع تحالف "تويوتا ـ أوراسكوم ـ جي دي فرانس"، باستثمارات تقدر بـ 250 مليون يورو.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بدأت مفاوضات مع تحالف "جي دي فرانس، وتويوتا، وأوراسكوم للإنشاءات"، بعد تعثر الاتفاق النهائي مع تحالف "ليكيلا – أكتيس".

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