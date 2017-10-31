رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود إنشاء محطة "رياح خليج السويس"
رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود إنشاء محطة "رياح خليج السويس"
11:05 ص الثلاثاء 31 أكتوبر 2017
كتب- محمد غايات:
شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، توقيع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقود إنشاء محطة رياح خليج السويس مع تحالف "تويوتا ـ أوراسكوم ـ جي دي فرانس"، باستثمارات تقدر بـ 250 مليون يورو.
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بدأت مفاوضات مع تحالف "جي دي فرانس، وتويوتا، وأوراسكوم للإنشاءات"، بعد تعثر الاتفاق النهائي مع تحالف "ليكيلا – أكتيس".
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