حركة المرور.. ازدحام مرتفع بشارع السودان وأعلى أكتوبر وكوبري عباس

كتب- فتحي سليمان:

شهدت الحالة المرورية، صباح اليوم، الثلاثاء، تكدسات في حركة السير وبعض الكثافات المرورية المتحركة على عدد من الطرق والمحاور بمناطق القاهرة الكبرى، خلال فترة الصباحية.

وانتظمت الخدمات المرورية المدعومة بأوناش وحملات لرصد مخالفات السائقين منذ السابعة صباحاً.

ورصدت غرفة عمليات إدارة المرور بالقاهرة. معدلات سير عادية على كافة المحاور على مستوي المدينة، وجميع الطرق تسير بصورة طبيعية، فيما ظهرت كثافات المتوسطة والمتحركة أعلى كوبري أكتوبر بالاتجاهين من أعلى الشهيد عبد المنعم رياض، حتى أعلى رمسيس نتيجة بعض الأعطال.

وينصح اتخاذ محور الازهر ونفق الأزهر كبديل جيد للقادم والمتجه لوسط المدينة، ومناطق الجيزة، واللذان يعملان بصورة جيدة.

ووقعت حادث تصادم بين 3 سيارات قبل عند مطلع الفردوس بشارع صلاح سالم اتجاه المطار تسبب في حدوث كثافات بشارع صلاح سالم في الاتجاهين.

وينصح اتخاذ محور النصر للمتجه إلى مطار القاهرة والذي يعمل بشكل جيد.

وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتكثيف الخدمات المرورية ورفع الحوادث والأعطال لتيسير الحركة المرورية.

وباقي المحاور والميادين تسير بصورة طبيعية، ويوجد بعض الاعطال الخفيفة الغير مؤثرة، وتم التعامل معها بمعرفة الإدارة العامة لمرور القاهرة، ولا مصادمات.

وعلى الطريق الدائري رصدت غرفة عمليات المرور ازدحام على الطريق للمتجه من منطقة السلام حتى نزلة مؤسسة الزكاة والمرج، وكذلك دائري طريق بنها الزراعي.

وكثفت الإدارة العامة للمرور خدماتها ونشرت الأوناش والحملات على كافة الطرق لرصد أي معوقات مرورية، وإلزام السائقين بقواعد وأداب المرور.