محافظ سوهاج يوجه بتوصيل الكهرباء لنجع "أحمد عبدالحميد"

سوهاج – عمار عبدالواحد:

وجه الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة ومسؤولي قطاع الكهرباء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوصيل خدمة الكهرباء إلى أهالي نجع "أحمد عبدالحميد" بالجزيرة المستجدة بالمنشاة، عقب سداد قيمة 25% من قيمة المقايسة لشركة الكهرباء من الخطة الاستثمارية للعام الحالي.

وقال صلاح عبدالباسط، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة، إنه توجد عملية إنارة للنجع تم التعاقد عليها من قبل ولكن تعطلت بسبب اعتراض الأهالي على تركيب أعمدة جهد متوسط بأراضيهم.

مضيفًا أنه تم الاتفاق مع الأهالي على توصيل كابل أرضي بدلًا من الأعمدة وتم مخاطبة شركة الكهرباء لعمل المقايسة الجديدة، وتم إدراج المشروع بخطة هذا العام 2017/2018، وتم تعديل المقايسات مع شركة الكهرباء والتي بلغت قيمة المقايسة الجديدة 162 ألف جنيه.