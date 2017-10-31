"عبدالعال" من واشنطن: مصر في منطقة مضطربة وتتحمل أعباء كبيرة لحماية حدودها

كتب- أحمد علي:

شارك الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بندوة مغلقة في معهد الشرق الأوسط، من أهم وأكبر مراكز الأبحاث والفكر في واشنطن، والتي لها علاقة قوية بدوائر صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية؛ على هامش زيارته ووفد برلماني للولايات المتحدة الأمريكية .

تطرق النقاش خلال الندوة لعدد من الموضوعات المهمة، منها ما يتعلق بالوضع الداخلي في مصر، وقدم "عبدالعال" عرضًا شاملاً لمجمل القوانين التي أصدرها مجلس النواب المصري، والتي جاءت أغلبها من صناعة النواب لأول مرة منذ بدء الحياة النيابية في مصر عام 1866.

وكانت قضية الإرهاب وحروب الجيل الرابع حاضرة بقوة، وأكد "عبدالعال" خطورة هذا النوع من الحروب الذي تتعرض له مصر وأغلب دول العالم، مضيفًا أن مصر تعيش في منطقة مضطربة، وتتحمل أعباء كبيرة في حماية حدودها مع الدول المجاورة التي تعاني من اضطرابات وأزمات وحروب أهلية، كما تتحمل مصر عبئًا أكبر في استضافة الآلاف من اللاجئين الفارين من تلك الحروب والصراعات إلى داخل مصر والذي يصل أعدادهم لأكثر من خمسة ملايين لاجئ.

وتناولت الندوة تجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر، والتشريعات المهمة التي أصدرها مجلس النواب في هذا الشأن؛ لرفع معدلات النمو الاقتصادي ومواجهة المشكلات المزمنة التي عانى منها الاقتصاد المصري على مدار العقود الماضية، مع توفير الحماية الاجتماعية للطبقات الفقيرة، حتى لا تتحمل عبء بعض الإجراءات الاقتصادية المؤقتة التي تفرضها خطة الإصلاح الاقتصادي.

وتطرق الحوار إلى القانون الذي أصدره مجلس النواب بخصوص المنظمات غير الحكومية في مصر، وأكد رئيس مجلس النواب، أن القانون يقوم على ثلاثة مبادئ مهمة (الإفصاح عن مصدر الأموال، والشفافية في أوجه الإنفاق، وقواعد المححاسبة)، مشيرًا إلى أن القانون متفق مع جميع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر في هذا الخصوص، فضلاً عن أن القانون لم يُطبق بعد ولم تصدر لائحته التنفيذية، وإذا ظهرت ثغرات في التطبيق سيتم معالجتها.