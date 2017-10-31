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الذهب يستقر اليوم.. وعيار 24 يسجل 714 جنيها للجرام (إنفوجراف)

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الذهب يستقر اليوم.. وعيار 24 يسجل 714 جنيها للجرام (إنفوجراف) الذهب يستقر اليوم.. وعيار 24 يسجل 714 جنيها للجرام (إنفوجراف)

التحرير

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شهدت الذهب اليوم استقرارا ملحوظا بالأسواق المحلية متأثرًا باستقرار خلال الأيام القليلة الماضية، وتصدر المشهد عيار 21 الأكثر تداولًا مسجلا نحو 625 جنيها للجرام، بينما جاءت باقي أسعار الذهب على النحو الموضح بالجدول التالى.

الذهب جديد

وجاءت مؤشرات البيع اليوم لصالح عيار 18 على حساب عيار 21 نظرا لملاءمة سعره لقدرات المواطنين.

أحمد عبد السلام، عضو شعبة الذهب وأحد تجار الصاغة، أكد أن الاتجاه تحول إلى الذهب عيار 18 مؤخرًا بعد ارتفاع وربما خلال أيام قليلة يصبح الأكثر تداولًا ليس فقط بسبب إمكانيه تشكيله وتحويله والنقوش الأكثر جاذبية فيه، وإنما لأن سعر الذهب ارتفع وتغير معه وعي المواطن وذوقه بشكل كبير.

وأضاف عضو شعبة الذهب أن عيار 14 وعيار 12 أيضا بات هناك إقبال عليهما وإن كان ضعيفًا، ولكنه يعد مؤشرا على تغير الذوق العام نتيجة زيادة الأسعار، حيث كان من النادر شراء تلك الأنواع رغم المبادرات التى طرحت من وزارة وهيئة صك العملة والمصوغات، ومؤخرا بات هناك توجه وإقبال نسبي على الشراء من الأعيرة الأقل من 21.

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وبلغ إجمالى إنتاج منجم السكري من الذهب خلال شهر سبتمبر الماضى نحو 1.8 طن، ليصل إجمالى الإنتاج الكلي من الذهب بالمنجم إلى نحو 95.3 طن، وذلك منذ بداية الإنتاج من "السكرى" خلال عام 2010.

وتستهدف شركة السكرى لمناجم الذهب، بحسب البيان الرسمى الصادر عنها، إنتاج نحو 540 ألف أوقية خلال العام الجارى، تمكنت الشركة من إنتاج نحو 390 ألف أوقية بنسبة تصل إلى نحو 72% من مستهدف العام الجارى.

 

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التحرير

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