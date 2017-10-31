أخبار عاجلة

مساء dmc - | إلغاء تدريب لاعبي الأهلي بملعب التتش بسبب مشادات بين الجماهير | -
نائب وزير الزراعة: نستهدف الاستفادة من خبرات نيوزلاندا في مجال الثروة الحيوانية -
زيارة مفاجئة لرئيس جامعة الأزهر لمستشفى الحسين لتفقد سير العمل -
الجبوري يبحث مع السفير الأمريكي في العراق التعاون في مكافحة الإرهاب -
الكونجرس يستمع لمحاميي "التواصل الاجتماعي" بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية -
روسيا: "جبهة النصرة" تعرقل نشر مراقبين للوضع في مدينة إدلب السورية -
إيران تحدد مدى صواريخها الباليستية بألفي كيلومتر -
روسيا: علي المجموعات السورية المسلحة المشاركة في مؤتمر سوتشي دون شروط -
مساء dmc - | وزير التجارة والصناعة يعلن خريطة الاستثمار الصناعي وتضم 4136 فرصة في 8 قطاعات صناعية | -
مساء dmc - وزير الكهرباء | إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة 250 ميجا | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

شكري: يساورنا قلقا بالغا بسبب خطاب التمييز في أوروبا

Google+ Print
شكري: يساورنا قلقا بالغا بسبب خطاب التمييز في أوروبا شكري: يساورنا قلقا بالغا بسبب خطاب التمييز في أوروبا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن التعددية الدينية والثقافية سنة كونية، ومصدر للثراء والتوازن، والشرق الأوسط قلب العالم ومحور لتاريخه وتفاعلاته.

جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر التعددية الدينية والثقافية والتعايش السلمي في الشرق الأوسط، المقام في اليونان.

وأضاف شكري: "الحفاظ على التنوع في الشرق الأوسط ليس ترفا فكريا، بل ضرورة حتمية للحفاظ على أمن وسلامة الشعوب"، متابعا: "صرخات ضحايا داعش في سوريا والعراق ستظل تذكرنا بحجم المسئولية الملقاة على عاتقنا".

DNc59VqXUAAB0ma

شاهد أيضا

وأوضح: "تماسك الدولة الوطنية في مواجهة ضعوط التفكك والتحلل يعزز قدرتها على حماية مواطنيها، ودور القيادات السياسية والدينية محوري في تصفية منابع الكراهية والفرز العرقي والطائفي ورفض خطاب التحريض".

وذكر: "يساورنا القلق البالغ إزاء تصاعد خطاب التمييز ضد المهاجرين والأقليات في أوروبا، وحان الوقت لتنبي المجتمع الدولي موقفا واضحا ضد الإرهاب، العدو الأول للتنوع والتعايش السلمي في مجتمعاتنا".

وِأشار إلى أن استمرار معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال يغذي الشعور بالإحباط واليأس والكراهية، وإلى أن تجديد الخطاب الديني في يعلي قيم الاعتدال والوسطية.

DNc59VyXUAAXyuF

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خاص مع سيف - حطب يتصفح ملفات الرياضة المصرية.. في (خاص مع سيف)

خاص مع سيف - حطب يتصفح ملفات الرياضة المصرية.. في (خاص مع سيف)

وزير التعليم يبحث تنفيذ مشروع المدارس المصرية اليابانية مع «الجايكا»

وزير التعليم يبحث تنفيذ مشروع المدارس المصرية اليابانية مع «الجايكا»

مصر تدين قصف مدينة درنة الليبية

مصر تدين قصف مدينة درنة الليبية

محافظ البنك المركزي: مصر السادس عالميا في نمو الناتج القومي

محافظ البنك المركزي: مصر السادس عالميا في نمو الناتج القومي